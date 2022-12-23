月事｜經前外感大爆發 中醫師：四穴道化解偏頭痛 保暖很重要

女生經期頭痛，中醫又稱之為「經前外感」；原因和女性經前荷爾蒙改變，易受到外在風邪影響導致。中醫師吳宛容分享，門診碰到不少女性常會反應，自己常在每次月經來前一周特別容易頭痛，也就是月經前身體的抵抗力變差，受到外在風邪影響、入侵，通常最容易發生在氣虛體質的女性身上，當人體臟腑功能失調，身體元氣不足時，就會表現出來。這類體質者最明顯的症狀就是，在經期前會感受到抵抗力下降、身體活動力減退，以及精神不振、氣短懶言、語音低微等反應。 生理期消耗氣血及能量 氣血不足防護力容易下降 再加上，每個月的月經對於女性身體來說，都是一個大工程，需要消耗大量的氣血及能量來完成。吳宛容醫師提到，氣為血之帥、為氣之母，氣血經常並存，當婦女有氣虛體質問題，導致氣不足時，血自然也容易因此虧虛；使人體對於外界風濕寒等邪氣的防護力降低，而容易出現頭痛症狀。

脖子、肩頸做好保暖 按揉穴道緩解疼痛 首先日常生活做好保暖工作、護住身體的陽氣非常重要，而做好脖子、肩頸、上背部的保暖，就是很好的自我保護方式。吳宛容醫師說明，因為人體脖子上有風池穴、風門穴和風府穴；肩頸有肩井穴；而背部則有天宗穴，都是寒邪最易入侵的門戶。尤其是背部主督脈，身體五臟六腑的穴位幾乎都匯聚於此，可謂是人體將陽氣輸送到身體各部位的關鍵樞紐。 可以直接根據疼痛的位置來做按揉，同樣也有助於疼痛的緩解。中醫認為頭部有許多經絡所過，像是前額區屬陽明經，顳側則屬少陽經，後頭頸部屬太陽經，巔頂則屬肝經和督脈共同所管。 因此，無論按壓對應經絡的近端或是遠端穴位，都能夠達到疏通氣血，通則不痛的作用。吳宛容醫師表示，前額頭痛可以按合谷穴，顳側頭痛則可以按壓外關穴，後頸部則可按壓天柱穴，巔頂頭痛則可按壓太衝穴。每次按揉可持續5至10秒，以痠脹為度。