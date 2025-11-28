月經亂 埋不孕危機

在婦科癌症中，許多人熟悉乳癌和子宮頸癌，但卻較少提及子宮內膜癌。事實上，子宮內膜癌在香港是女性第四位常見的癌症。臨床腫瘤科專科醫生何凱文指，「若出現腹痛或月經紊亂等症狀，可能患上子宮內膜癌，嚴重情況下需要切除子宮，永久失去生育能力。」 何凱文強調，子宮體癌中九成是子宮內膜癌。子宮頸癌位於子宮的頸部，而子宮內膜癌發生在子宮內膜，屬於內部組織。「在香港，每年約有千多宗子宮內膜癌的病例，使它成為女性常見的癌症之一。

行房腹痛要留意 子宮內膜癌的病徵包括月經量增多、經期之間出現不正常出血，甚至在行房或小便、大便時感到腹部疼痛。何凱文建議，「如有懷疑應接受婦科檢查，醫生會使用超聲波和磁力共振檢查子宮及附近淋巴的情況，以診斷子宮內膜癌。」 某些女性更容易患上子宮內膜癌。何凱文提醒，「風險較高的群體包括月經周期較長的女性、早開始或遲收經的女性、未曾生育的女性，以及五、六十歲以上接受荷爾蒙治療或補充劑的女性。」



基因突變所致？ 子宮內膜癌可能與基因突變有關，特別是MMR基因修復機制的問題。何凱文解釋，「MMR代表『錯誤修復基因』，是一組負責修復細胞內基因錯誤的基因。若出現dMMR(失敗的錯誤修復)情況，則可能導致癌症。」

在子宮內膜癌復發或晚期的情況下，醫生會建議進行基因測試，以確定病情並檢測其他生物標記，從而指導治療方案。何凱文補充，「針對dMMR患者的免疫治療效果顯著，能顯著延長壽命和改善病情控制。這項技術不僅惠及dMMR病人，連pMMR(錯配修復功能正常)病人也能受益，為許多患者帶來新的希望。」 至於免疫治療的副作用，何凱文指，「大部分患者的副作用相對溫和，可能出現皮膚疹、小量發燒或肝功能影響。我們會密切觀察患者的狀況，並在必要時介入。」