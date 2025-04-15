月經來不能吃冰？生理期禁忌飲食一次看！吃「這些」補一下可能有反效果

生理期期間容易有胃口不佳、消化較慢、疲勞等症狀，建議吃稍微清淡一點、好消化的食物。

生理期來女性常常會有經痛、疲勞等不適情形，心情也會因此受到一些影響，許多人覺得如果在這時吃冰會讓不舒服的情況加劇，所以月經來時絕對不能吃冰，但真的是這樣嗎？在經期期間又有哪些飲食禁忌呢？光田醫院營養師廖祐妊一一解答！

廖祐妊營養師表示，如果屬於較濕寒的體質，常會手腳冰冷或是經期來時可能較容易經痛、血塊很多等，就不太適合於生理期期間吃冰，因為這時如果再吃冰品，可能會導致經痛情形加劇、血塊量變多、四肢更冰冷等，也會因此而更不想活動，導致經期更加不適，不過如果屬於比較燥熱的體質，一般生理期期間可能不太會有不舒服，攝取小量的冰、冷飲其實是沒有關係的。

一般認為「吃冰會經痛」因此生理期來時不可以吃冰，但廖祐妊營養師指出，「生理期不能吃冰」這件事其實並沒有很強烈的實證醫學證據佐證，不過如果以中醫觀點來看會依個人體質而異，所以建議女性平時可以透過中醫把脈診斷做體質判定。

注意「這些」禁忌飲食 人參、麻油補身可能增經血量

而除了吃冰之外，事實上在生理期期間飲食上還有其他需要注意的地方，廖祐妊營養師提醒，月經來時飲食不要太重口味，建議吃稍微清淡一點、好消化的食物，因為生理期期間容易有胃口不佳、消化較慢、疲勞等症狀，若吃比較重口味、高油脂的食物反而會增加腸胃負擔，使得消化變差。

還有辛辣刺激的食物、過甜或高糖甜食等，廖祐妊營養師建議也應盡量避免，因為這些食物都會導致腸胃功能變得比較不好，而且情緒也會受到影響，屬於生理期較禁忌的飲食之一。

另外，廖祐妊營養師指出，有一些比較活血的食材，像是人參、酒精、麻油等，也不建議女性在經期來時服用，因為有可能會導致經血量增加，當經血量一變多整個身體的免疫力會因此下降，大量經血的排出會對整個身體狀況產生影響。

像有些人可能會想說生理期要吃人參雞湯、麻油雞等來補一下，但搞不好會因此適得其反，建議在月經期間還是均衡飲食，在生理期結束後多注意一下營養補充(如：鐵質)對身體會比較有幫助。

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