月經來前胸部脹痛 中醫師分享4招改善

不少女生在月經來臨前，都曾感受到乳房脹痛，有時脹得難受，甚至一碰就痛。為甚麼有些人有時候會，有些時候又不會？中醫師周宗翰指出，這是肝鬱氣結造成，肝經受阻造成氣血不順，進而產生許多不適症狀。

肝鬱氣結、氣血不順 非女性專利

有些人在月經來臨的前幾天，甚至往前1至2周，胸部周圍會有脹痛感，穿內衣都會覺得壓迫，尤其是乳頭，稍微碰觸就有敏感的疼痛。普遍認為這是「經前症候群」的其中一種，是因為體內荷爾蒙濃度變化造成的身體反應，有些人也會有長痘痘、水腫、頭痛、情緒低落、食慾增加等症狀發生。

「經前胸部脹痛」中醫認為是因為「肝鬱氣結」所造成。周宗翰中醫師說明，經絡理論中，足厥陰肝經循行經過乳頭，而在中醫理論中的「肝」，主導疏洩的功能，負責調節全身氣血的暢通，如果肝經受阻，就會氣血不順，導致肝鬱氣滯，進而影響五臟六腑運作，產生許多不舒服症狀。像是焦慮、易怒、長痘痘、頭暈、失眠、月經不順、經痛、經前症候群，胸部脹痛比較容易在女性表現，其實男性也會脅肋疼痛，位置就在兩腋下肋骨部位。