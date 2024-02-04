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健康
2024-02-04 13:30:05

月經來就快休克？熟女靠「中醫調理」止血、提高受孕機率

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經痛

不管是月經量大、劇烈經痛、經期不定、非經期出血等各種亂經情況，最好要好好調理，才能提高受孕機率。

42歲陳姓婦女月經一來就大量，血紅素掉到瀕臨休克，多次急診輸血，生理及心理飽受折磨，經台灣衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮開藥調理後，終於走出煉獄般的痛苦。

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月經期間痛不欲生 大量出血瀕臨休克

黃鋒榮指出，陳女患有子宮肌腺症，1年多前曾經手術治療，但半年多前開始的月經出現很痛的經痛，還有超大血量，衛生棉也吸不了那麼大量，每1小時換1片都來不及，而且時間要2周左右才結束，到了後期還滴滴答答停不了，沒幾天月經又來，一樣超大量，等同1個月來2次，幾乎整個月都在經期，更誇張的是，大量經血讓她好幾次頭暈到站不住，到急症室輸血才好轉。

彰化醫院急症室表示，陳女的血紅素多次只有45g/dl，比起女性正常值的1216g/dl低很多，已瀕臨休克，每次總要連忙輸血1,500cc才穩定狀況。

子宮肌腺症

子宮肌腺症是子宮內膜腺體和間質侵入子宮肌層引起的一種良性病變。

「氣不攝血」需平衡陰陽氣血 中藥同時止血、補血

黃鋒榮表示，這起個案之所以月經大量，主要是因為氣不攝血，氣再隨血流失，氣因此愈虛，愈無法攝血，造成惡性循環，在中醫而言，可以採用月經周期療法，以中藥補氣及止血，根據行經期、經後期、經間排卵期、經前期等不同時期的生理特性，選用合適的藥物，以調整身體陰陽氣血的平衡。

黃鋒榮指出，經前期及行經期以不同程度的止血為主，用荊介炭散、仙鶴草、旱蓮草等中藥加減調配，經間排卵期及經後期則以補氣為主，用補中益氣、聖愈湯為主加減調配。

懷孕

不管是月經量大、劇烈經痛、經期不定、非經期出血等各種亂經情況，最好要好好調理，才能提高受孕機率。

「亂經」難以受孕 確實調理提高懷孕機率

黃鋒榮進一步指出，「亂經」的婦女通常氣血兩虛，難以受孕，在臨床上可以窺見，也就是說，不管是月經量大、劇烈經痛、經期不定、非經期出血等各種亂經情況，最好要好好調理，才能提高受孕機率。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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