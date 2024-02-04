月經來就快休克？熟女靠「中醫調理」止血、提高受孕機率

月經期間痛不欲生 大量出血瀕臨休克

黃鋒榮指出，陳女患有子宮肌腺症，1年多前曾經手術治療，但半年多前開始的月經出現很痛的經痛，還有超大血量，衛生棉也吸不了那麼大量，每1小時換1片都來不及，而且時間要2周左右才結束，到了後期還滴滴答答停不了，沒幾天月經又來，一樣超大量，等同1個月來2次，幾乎整個月都在經期，更誇張的是，大量經血讓她好幾次頭暈到站不住，到急症室輸血才好轉。

彰化醫院急症室表示，陳女的血紅素多次只有4至5g/dl，比起女性正常值的12至16g/dl低很多，已瀕臨休克，每次總要連忙輸血1,500cc才穩定狀況。