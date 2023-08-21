月經紊亂、生暗瘡是荷爾蒙失調？

香港人生活節奏急促，壓力大，作息不定時。當出現經期紊亂、生暗瘡等，都會認為是荷爾蒙失調。然而到底甚麼是荷爾蒙失調？對身體又會造成哪些影響？

婦產科專科醫生李閏婷表示，「荷爾蒙是人體內調節生理功能的重要物質，不同荷爾蒙有不同作用，例如甲狀腺素負責調節新陳代謝、女性荷爾蒙如雌激素、黃體素則負責調節月經、排卵等。當某種荷爾蒙水平過多或過少，就會出現所謂的荷爾蒙失調，導致一系列身體和情緒上的問題。」

引起7類徵狀

荷爾蒙失調可由多種原因引起，包括年齡、生活方式、壓力、藥物、疾病等，這些因素打亂了內分泌系統的正常運作，導致荷爾蒙失調。徵狀方面則因人而異，不同的荷爾蒙失調會導致不同的情況，常見的有以下7類：

‧月經異常：最常見的症狀，包括經量增加或減少、經期延長或縮短，甚至閉經。

‧生育問題：荷爾蒙失調可導致月經不規律，亦影響排卵，引致生育困難。

‧皮膚問題：若雄性荷爾蒙過度活躍，可致皮脂腺分泌過盛，繼而毛囊堵塞生暗瘡。雄性荷爾蒙過度分泌，亦會導致體毛過盛，包括下巴、嘴唇、胸部、腹部等部位。

‧情緒不穩：女士踏入更年期雌激素水平下降，情緒易波動，如情緒低落、焦慮、易怒、抑鬱等；另外，甲狀腺功能減退症(甲減)可致情緒低落、疲勞、注意力不集中等；而甲狀腺功能亢進症(甲亢)易致焦慮、急躁、易怒等。

‧肥胖：荷爾蒙失調可影響新陳代謝，減慢能量消耗，導致體重增加。

‧失眠：更年期雌激素水平下降或致失眠；甲狀腺功能減退症可引致疲勞和嗜睡；而荷爾蒙失衡也可影響睡眠激素分泌，如褪黑激素和皮質醇等。

‧性功能障礙：雌激素水平下降，可導致性慾下降、陰道乾澀、性交疼痛等。