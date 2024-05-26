月經量多、出血時間長患「子宮息肉」 新式手術精準切除防不孕

30歲的李小姐，因為月經量多及出血時間過長，至婦產科求診，經過內診以及超聲波檢查後，發現子宮腔內有息肉生長。

大部分的息肉為良性，沒有症狀的話可以考慮定期追蹤即可；但是當息肉造成症狀，如經血量過多、出血時間過長、非月經期間出血、停經後出血或影響懷孕等情形，則建議手術切除，除了緩解症狀以外，也可以透過病理檢查確認息肉的良惡性。

切除息肉手術分 3 種 新式冷刀切除

鍾凱丞說明，切除息肉的手術可分為傳統的子宮內膜刮搔術，後來發展出透過子宮鏡的電燒刀，以及新式的冷刀切除。子宮內膜刮搔術無法在鏡頭下看著病灶處理，所以在刮除息肉時也容易一併造成周圍的內膜受傷，因而較容易產生術後黏連的現象；子宮腔內的粘連可能會造成經血排出不順，或是著床不易而難以懷孕。

後續發展出子宮鏡手術後，醫生可以透過鏡頭準確地看著病灶進行切除，避免不必要的損傷。但是因為電燒的過程仍會產生熱能擴散效應，鄰近息肉的內膜仍可能因為燒灼造成手術後的黏連。

新式的子宮鏡冷刀息肉切除是在鏡頭下對準病灶，透過高速旋轉的刀片將息肉切割、絞碎後，配合抽吸管直接將組織吸出子宮腔，不需要器械反覆進出子宮，減少手術時間。過程中沒有經過電燒，降低手術後黏連風險，保有較高的手術懷孕機率。