有冇夜尿問題並非以困擾度定義！如何評估？要做哪些檢查？

有些人可能一次夜尿就很困擾，也有人兩、三次都覺得沒關係。

根據2010年日本團隊發表在泌尿科頂尖雜誌Journal of Urology研究指出，70至79歲長者若有夜尿問題，與無夜尿問題的人相比，死亡風險提升1.91倍，主要原因是摸黑如廁，增加摔倒、骨折機率，因而提高死亡率。

夜尿不只會剝奪睡眠時間、睡眠質素，還會進而影響生活、工作，甚至是安全。不過，該如何評估是否有夜尿問題？如果半夜起床上一兩次廁所，但沒因此很困擾，這樣也算夜尿嗎？臺安醫院泌尿科醫師葉亭均來告訴你。

如何定義夜尿問題？看次數、尿量而非困擾度

根據國際尿失禁防治協會(ICS)2018年最新定義，夜尿為「從入眠開始直到起床為止主要睡眠階段中的排尿次數」。葉亭均醫師指出，定義不包含造成病患的困擾程度，有些人可能一次夜尿就很困擾，也有人兩、三次都覺得沒關係。

夜尿的定義與困擾程度無關，而根據國際尿失禁防治協會(ICS)定義，當24小時排尿總量超過病人體重(公斤)x 40ml 時，則可以診斷為「全面性多尿症」。而超過65歲者夜間總尿量超過全天總尿量的三分之一，或年輕人其夜間總尿量超過全天總尿量的五分之一時，則診斷為「夜間多尿症」。