有刷牙唔代表乾淨！醫生解釋「真正護牙關鍵」預防牙周病

每3至6個月應洗牙與檢查，並養成正確刷牙與清潔牙縫習慣。若出現牙齦腫痛或清潔後仍覺得不適，務必盡早就醫。

牙周病為成年人最常見問題之一。台灣衛福部資料顯示，35歲以上成人多曾出現牙周病變；美國CDC也指出，30歲以上約47%有牙周病症狀。恩主公醫院牙醫部趙冠齊醫生提醒，牙周病早期症狀輕微，常因牙齦紅腫、清潔不易或牙縫變大卻未就醫，而錯過治療時機。

刷牙靠技巧不靠次數 牙線、牙縫刷都重要

許多人以為一天刷3次牙就足夠，但趙冠齊醫生強調，清潔「質」比「量」重要。刷牙角度錯誤、時間太短或未確實清牙縫，都易讓牙菌斑殘留。他建議，每天至少一次需做到完整清潔。牙縫小用牙線較適合；牙縫大或牙周退縮者，牙縫刷效果最好。牙刷則依牙齦厚度、牙縫與習慣選擇，沒有一款適合所有人；電動牙刷也能幫助技巧不熟者維持穩定清潔。

牙周病治療 常見這些方式

牙周病屬慢性疾病，治療重點在控制發炎與減緩惡化。常見治療方式包含：

例行性洗牙：清除牙面與牙齦邊緣的牙菌斑、牙結石。 深層清創與根面整平：處理深入牙齦下方的牙周袋附著細菌。 牙周手術 ( 視情況 ) ：如嚴重骨吸收或牙周袋過深，需翻瓣或再生手術。

他提醒，治療後的維持比治療當下更關鍵，定期追蹤才能穩定牙周狀況。