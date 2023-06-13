有圖慎入｜超長耳屎塞住耳道！阿伯耳鳴、耳悶、聽力下降 7種人應定期清理耳垢

一名阿伯3個月以來時常覺得耳鳴、耳悶，右耳聽力也有下降的情況。常常聽不到老伴叫他去洗碗、倒垃圾，因此產生誤會鬧得不愉快，傷了和氣與夫妻感情。前往耳鼻喉科診所檢查發現，耳內竟有一條長達2公分的耳垢。

張益豪醫師在社交平台上分享這段「神奇的案例故事」，並提醒民眾想清理耳垢，建議還是到診所找專業醫師處理，尤其7種人應定期到耳鼻喉科門診接受清除治療。

2 公分耳屎影響聽力 醫師 5 秒拖出解決問題

一般所謂的「耳屎」，就是醫學上所說的「耳垢」。張益豪醫師指出，耳垢是耳道皮膚的分泌物、脫落體及外界髒染的共同混合物，主要功能是保護耳朵，防止灰塵、細菌和其他微生物進入耳朵深處，同時也有助於保持耳道適當的潤濕狀態。

不過，對某些人來說，過多過滿的耳垢可能會導致耳朵悶塞、聽力較差等現象。張益豪醫師表示，自己最近在診間就遇到一個神奇的案例，一名阿伯時常覺得耳鳴、耳悶與右耳聽力下降，3個月以來沒有理會，直到某天雷雨交加的夜晚，左耳與右耳聽到的雷聲差異極大，剛好路過診所於是前來求診。

經過醫師檢查發現，耳內竟有一條長達2公分的耳垢。張益豪醫師提到，自己花了5秒鐘，把這條驚人的耳垢整條拖出，解決了阿伯長達3個月的聽力問題，也幫助阿伯修復了夫妻關係。