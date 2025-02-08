有排便≠冇宿便？ 營養師揭6大症狀有宿便 教4招清腸道

農曆新年假期期間，大家吃盡各種各樣的美食，但若吃得太多油膩食物、肉類或難消化食物，就可能會引致宿便！但甚麼情況之下才之有宿便呢？有營養師列出，如果身體有宿便，會出現6大症狀，而即使有排便，也有可能肚子內存在宿便。營養師亦指出，有4大方法，有助大家改善便秘、清空腸道，並趕走宿便。