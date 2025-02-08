有排便≠冇宿便？ 營養師揭6大症狀有宿便 教4招清腸道

農曆新年假期期間，大家吃盡各種各樣的美食，但若吃得太多油膩食物、肉類或難消化食物，就可能會引致宿便！但甚麼情況之下才之有宿便呢？有營養師列出，如果身體有宿便，會出現6大症狀，而即使有排便，也有可能肚子內存在宿便。營養師亦指出，有4大方法，有助大家改善便秘、清空腸道，並趕走宿便。
宿便6大徵兆
營養師楊斯涵在其facebook上分享指，過年後不少人關注減肥問題，而如果要讓身體輕盈，排便的順暢度對體重與腸道健康至關重要。她指出，若有宿便的話，就會有以下6大徵兆：
- 乾硬便或圓粒狀硬便：圓粒狀通常代表水分或纖維攝取不足。
- 排便異味強烈：宿便在體內停留太久，會吸收身體的廢物，導致排便時異味加重。
- 排便過程用力：排便時感到用力，這也是便秘的一種表現。
- 排便不乾淨：若感到排便後仍有殘留，需特別注意，可能與直腸癌等問題有關。
- 脹氣：宿便長時間堆積會導致發酵，產生脹氣感。
- 腹痛：腸道內壓力增加，可能引發疼痛感。
如何遠離宿便？
營養師楊斯涵指，宿便的問題不容忽視，透過適當的飲食與生活方式調整，可以有效改善腸道健康，讓你在連假後保持輕盈感。她建議大家可以遵從以下4大方法：
1. 增加水分攝取與適度運動
- 水分有助於軟化大便，建議每天早上起床時飲用300ml至500ml的溫水，刺激腸道蠕動，軟化糞便。
- 適度運動可促進腸道蠕動，避免長時間久坐導致腸道活動減緩。
2. 攝取足夠的膳食纖維
- 膳食纖維分為水溶性與非水溶性，兩者皆需攝取。
- 非水溶性纖維不吸水，能增加糞便體積，促進排便。
- 水溶性纖維則需水分才能讓糞便柔軟，兩者搭配使用有助於排除宿便。
3. 補充益生菌
- 益生菌能改善腸道環境，長期補充效果更佳。
- 選擇含有有效成分的益生菌產品，如番瀉葉或氧化鎂等，能幫助緩解便秘。
4. 攝取健康油脂
- 健康的油脂能增加糞便的順滑度並刺激腸胃道蠕動。
- 建議選擇來自不飽和脂肪酸的油脂，如橄欖油或堅果，避免油炸食物的攝取。