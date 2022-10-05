有機蔬菜｜農藥超標？有機、水耕菜都要洗

近年不少人開始注重健康，有機蔬菜成為大家的熱門選擇。香港有機資源中心早前一項有關有機菜的調查發現，有5個蔬菜樣本驗出除害劑殘餘含量超標，其中4個為羽衣甘藍。中心總監黃煥忠指出，雖然超標的除害劑毒性不高，但清洗蔬菜時仍要小心為上。
中心於去年底在全港收集了62個蔬菜樣本，包括兩種常見菜類——菜心及羽衣甘藍。研究結果發現，全部樣本均不含重金屬污染，惟5個蔬菜樣本驗出除害劑殘餘含量超出香港標準，包括本地常規羽衣甘藍、內地認證有機羽衣甘藍、本地自稱有機菜心、本地水耕羽衣甘藍及內地水耕羽衣甘藍。
水耕菜值得關注
5個樣本之中，以本地常規羽衣甘藍超標最多，每公斤約6.8倍，其次為內地認證有機羽衣甘藍及內地水耕羽衣甘藍，每公斤分別超標4.1及2.4倍。黃煥忠認為，「水耕羽衣甘藍超標的問題值得關注，因大部分人均認為水耕菜屬中高價的菜，種植衛生條件好，不需要清洗就可以直接食用。」
農藥毒性不算高
本港最常見的除害劑有兩種，包括啶蟲脒及氯氟氰菊酯，兩種農藥的毒性都不算高。雖然其中一個樣本超標6.8倍，但成人需要持續每日進食半公斤才會超標，如果每日食少於500克，其實影響不大。黃煥忠稱，「啶蟲脒本身不是毒性很高的農藥，亦可以被自然界分解，由於今次超標的分量不多，對健康不太有明確的影響；但如果吸入量過多，則可能引起皮膚敏感，或影響中樞神經。」
暖水浸菜
雖然除害劑對身體的影響不大，但黃煥忠建議，應盡量避免每日進食超標的蔬菜，只要一年總攝取量未有超標，整體風險就會減低。「最直接的方法，就是選購認證有機的蔬菜。如果習慣買普通菜，最簡單就是用水沖洗後，以40度左右的暖水浸15至30分鐘，就可以去除葉面上的除害劑，減少身體的攝取量。」
不建議臭氧清農藥
5個樣本中有一個為菜心，黃煥忠認為，「由於夏天蟲患嚴重，菜心容易吸引蟲害，農民會使用大量除害劑；夏天宜食瓜果，避免食葉菜。除菜心外，白菜亦屬容易吸引蟲害的葉菜，莧菜則較少蟲害，故葉菜上的除害劑亦較少。」
市面上有不同的方法清洗農藥，包括使用臭氧(Ozone)，黃煥忠不建議有關做法，他解釋臭氧屬於高氧化的物質，可以分解蔬菜中的除害劑，但如臭氧未有清洗乾淨，食用殘餘的臭氧，亦可能影響健康。