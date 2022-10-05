有機蔬菜｜農藥超標？有機、水耕菜都要洗

近年不少人開始注重健康，有機蔬菜成為大家的熱門選擇。香港有機資源中心早前一項有關有機菜的調查發現，有5個蔬菜樣本驗出除害劑殘餘含量超標，其中4個為羽衣甘藍。中心總監黃煥忠指出，雖然超標的除害劑毒性不高，但清洗蔬菜時仍要小心為上。 中心於去年底在全港收集了62個蔬菜樣本，包括兩種常見菜類——菜心及羽衣甘藍。研究結果發現，全部樣本均不含重金屬污染，惟5個蔬菜樣本驗出除害劑殘餘含量超出香港標準，包括本地常規羽衣甘藍、內地認證有機羽衣甘藍、本地自稱有機菜心、本地水耕羽衣甘藍及內地水耕羽衣甘藍。

水耕菜值得關注 5個樣本之中，以本地常規羽衣甘藍超標最多，每公斤約6.8倍，其次為內地認證有機羽衣甘藍及內地水耕羽衣甘藍，每公斤分別超標4.1及2.4倍。黃煥忠認為，「水耕羽衣甘藍超標的問題值得關注，因大部分人均認為水耕菜屬中高價的菜，種植衛生條件好，不需要清洗就可以直接食用。」

農藥毒性不算高 本港最常見的除害劑有兩種，包括啶蟲脒及氯氟氰菊酯，兩種農藥的毒性都不算高。雖然其中一個樣本超標6.8倍，但成人需要持續每日進食半公斤才會超標，如果每日食少於500克，其實影響不大。黃煥忠稱，「啶蟲脒本身不是毒性很高的農藥，亦可以被自然界分解，由於今次超標的分量不多，對健康不太有明確的影響；但如果吸入量過多，則可能引起皮膚敏感，或影響中樞神經。」