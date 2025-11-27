有濕疹就懷疑食物過敏？過敏檢測一定要做？醫生從3點判斷

盧醫生提醒，抽血或皮膚點刺的「陽性」結果並不等於真過敏，很多人數字高、實際吃不會發作。若看報告就大幅禁食，容易造成營養不良、加劇生活負擔，也不見得能改善濕疹。

罹患濕疹要做過敏檢測嗎？林口長庚醫院皮膚科盧俊瑋醫生分享，門診常遇到成年患者，或家長帶著孩子，要求檢測食物或環境致敏原，這種要求通常都被他打回頭。對此，盧醫生表示，過敏檢測其實不是人人都要做，看了報告就大幅禁食反而可能造成營養失衡或生活負擔，加強對致敏原的認識和皮膚護理，才是控制病況的重點。

究竟何謂食物過敏？了解過敏檢測的適用時機

盧俊瑋醫生說明，食物過敏是指身體將某些食物誤認為「敵人」而啟動免疫反應，常見症狀包括皮疹、皮膚搔癢、嘴唇或眼皮腫脹、嘔吐、腹痛、呼吸喘或喉嚨緊，嚴重時甚至可能出現過敏性休克，需要立即處置。

多數濕疹患者，尤其是超過10歲的孩子與成人，並不需要常規做食物或環境過敏檢測。盧俊瑋醫生表示，吃特定食物後，在數分鐘至兩小時內出現蕁麻疹、臉舌腫脹、呼吸困難、嘔吐或暈眩；或是年紀較小(多半小於5歲)、濕疹中重度且在皮膚治療充分下仍反覆不穩，則屬於建議檢測的情況。

陽性≠真過敏 想做檢測先問自己「 3 問題」

為什麼不主張「濫做」過敏檢測？盧醫生提醒，抽血或皮膚點刺的「陽性」結果並不等於真過敏，很多人數字高、實際吃不會發作。若看報告就大幅禁食，容易造成營養不良、加劇生活負擔，也不見得能改善濕疹。

真正需要檢測時，醫生會先評估飲食—症狀時間軸，必要時再以口服食物激發試驗確認。如果考慮檢測，也可以先自問3件事：