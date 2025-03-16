有煙同無煙都係煙 吸食煙草產品增心臟病及中風機會

煙草產品會釋出有害物質，以為無煙便較少傷害？美國一項追蹤超過10萬人的研究發現，無論吸雪茄、水煙或無煙煙草產品，都會增加吸食者發生心臟病發、中風和其他心血管問題的風險，而無煙煙草產品致病風險甚至比有煙產品更高。
雪茄增心血管病風險
該項由一個針對煙草使用的工作小組進行的研究，評估來自美國超過10萬名成人的健康數據。研究人員追蹤這批人士在1948年至2015年期間的煙草使用情況及其對健康的影響。
研究發現，不同的煙草產品帶來不同的健康風險，例如吸食雪茄的人，比起不吸煙的人，中風、心房顫動和心臟衰竭的發生率均顯著上升，其中中風和心血管疾病死亡率比沒吸食雪茄的人高25%，心房顫動、心臟衰竭及中風的機會分別增加32%、29%及34%。
無煙產品一樣有害
至於吸食水煙亦帶來類似的健康風險，心臟衰竭的機會比不吸煙的人高23%，心臟病發作風險更高43%。數據更顯示，使用無煙煙草產品的心臟病發和冠心病死亡有明顯關係，只使用無煙產品的人，心臟相關疾病死亡及全因死亡率分別高41%及46%。有關研究已刊載於《JAMA Network Open》。
研究人員指出，不同的無煙煙草產品與特定的心血管風險相關，反映有需要加強對非各類煙草產品的監管，以免令公眾健康受到威脅。