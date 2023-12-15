有白髮、脫髮困擾？ DR ZERO助重拾烏黑秀髮顯年輕 讓秀髮問題歸「零」！

經常會聽到有人說「頭髮是人的第二張臉」，因此不少人在旅行前、聖誕節或新年等特別日子，會希望可以迎合更多造型，用最完美的外貌拍照。在頭髮上總會花不少的心思，幫「第二張臉」精心打扮一番。再加上現代人工作壓力大，「長白頭髮」的趨勢愈來愈年輕化，長期用染髮劑染髮來遮蓋白髮，白髮問題只是「治標不治本」。無論是漂、染或電頭髮，都會對頭髮造成傷害。漂染電髮後的護理步驟，必不可以疏懶，當頭髮失去足夠的營養，髮質便會因此而轉差，可能會衍生「脫髮問題」。 每當提到「脫髮問題」，許多人會從日常飲食開始改善，補充適當的防脫髮維他命和營養保健品；也有人會選擇購買護髮素、護髮油及頭皮精華等，從內到外進行調理。雖然護髮修復產品能有效改善受損秀髮，但選擇不適合自己的頭髮用品，除了會出現反作用效果，更會令「脫髮問題」加以惡化。根據自己的髮質狀況，選用護髮產品並配搭合適的洗髮水，才能達至濃密又健康的秀髮。 想改善長期染髮對頭髮造成的傷害？ 洗護髮組合幫你實現三大頭髮願望

DR ZERO黑髮再生防脫女士專用配方及染髮護髮膏圖

白頭髮的出現不僅是遺傳因素，更可能是疾病、營養不均、精神壓力所引致。除了依靠改變生活習慣來緩和白髮生長，只能靠染髮遮蓋白髮，但即使是染髮，顏色都沒法維持長時間不掉色。 為了有效解決因「漂染電」帶來的脫髮問題，DR ZERO推出洗髮及護髮組合套裝，包含黑髮再生防脫女士專用配方、染髮護髮膏。黑髮再生防脫女士專用配方添加了Darkenyl™瑞士黑髮專利成份，能夠促進毛囊黑色素形成，透過洗淨頭髮，將營養傳往髮絲、髮根乃至頭皮層。與此同時，染髮護髮膏具有日本PH8專利染色技術，比起其他補色洗髮乳，能夠更快速及充分著色於白髮表層，令髮色更持久自然，而且不傷頭皮髮芯。黑髮再生防脫女士專用配方與染髮護髮膏搭配使用，只需連續三天使用，便可輕易上色、鎖色及防止脫髮，同時達至染髮及護髮的功效。若長期使用，更可以幫助新生髮絲回復至原本髮色，讓頭髮煩惱歸「零」。 添加Darkenyl™及Hematin「防白髮」配方 安全無副作用 由於染髮白髮時，染髮劑會不斷地刺激頭皮層，頭皮受到傷害的同時，需要有足夠的營養補給，才能有效修護受損頭皮；否則的話，頭髮問題終究是沒有得以改善，更可能會導致白髮不減反增。DR ZERO瑞士Darkenyl™黑髮專利成份，除了能促進毛囊黑色素的分泌，更可防止黑色素氧化受損，結合生物科技成份「Hematin」配方，將養份以Liposome技術滲透至角蛋白纖維中，能修護因頻繁淡染造成的受損髮絲，及進行長效鎖色。同時能夠做到滋潤頭皮、修護角質層的功效，使頭髮回復亮澤，增加髮絲彈性和韌性。既安全又沒有任何副作用，有效抑制更多白髮的生長，及預防白髮問題，絕對值得信靠！ DR ZERO黑髮再生防脫系列—女士專用配方

DR ZERO 黑髮再生防脫系列—女士專用配方圖

DR ZERO黑髮再生防脫女士專用配方蘊含獨創膠囊配方的「Reverse Complex」，將Redensyl®、Darkenyl™及Hematin等多種高功效核心頭皮護理成份，以Liposome納米膠囊快速滲透至頭皮根源，直達角質層。配方洗淨頭髮時所產生的綿密泡沫，能夠充分地包裹頭髮，亦可以做到滋潤頭皮的功效，由髮根至髮梢呈現柔順光澤感。溫和的護髮成份，不含硫酸鹽清潔成分、矽、礦物油、合成色素，更添加薰衣草油、橙皮油、天竺葵油3種精油成份作為香料，在洗淨的頭髮的同時，達至身心放鬆和減壓的作用，打造愉悅沐浴時光。 DR ZERO染髮護髮膏

DR ZERO 染髮護髮膏圖

坊間有許多染髮劑聲稱是白髮專用，而不少的染髮劑含有致敏物質，例如PPD、MPD、PTD等，即使可以令白髮更容易上色，但長期使用的話有機會令髮絲變得易斷，頭皮出現紅腫，甚至會衍生脫髮問題。DR ZERO染髮護髮膏具有日本PH8專利染色技術，添加了鹼性染科和HC染料兩種染色成分，能快速並充分著色於白髮表層，令髮色更持久自然。與眾不同不同之處是，DR ZERO染髮護髮膏不含阿摩尼亞、Paraben、SLS/ SLE、矽、礦物油、酒精、合成香料、氧化染料（如苯二胺（PPD）、無基廿苯酚、間氨基苯酚、甲苯二胺）等11大致敏成分，既安全又能呵護秀髮，亦不會對頭皮髮芯造成傷害，真正做到黑髮再生防脫髮的染色護髮膏。 使用染髮護髮膏三步曲 第一步【乾髮使用】或【洗髮後以毛巾擦乾】 濕潤雙手或佩戴手套，取適量染髮護髮膏，從髮根開始均匀塗抹至髮尾，可塗抹較多的染髮護髮膏在白髮。若首次使用，推薦連續三天使用，每天一次，上色效果會隨著逐次染髮有所提升。 第二步【等待5至15分鐘】 染髮效果受原來髮色、髮質、髮絲受損程度、室温、等待時間影響。但切忌上頭髮後，等待多於20分鐘以上。 最後【徹底沖洗乾淨】然後【吹乾頭髮】 使用溫水進行清洗，直至沖洗頭髮的水不再殘留顏色。如果配合DR ZERO黑髮再生洗護系列使用，發色效果更持久。「乾髮使用」的染髮人士，建議在染髮後以洗髮水清洗頭髮。 DR ZERO洗髮及護髮組合屈臣氏獨家發售

DR ZERO 洗髮及護髮組合圖