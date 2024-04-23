服務業、久站族必睇｜忽視腳腫痠痛問題可大可小！大推3招熱門舒緩/預防妙法超有效!!!

港人打工仔為口奔馳，個個都非常捱得，有不少職業如零售、餐飲的服務業、醫護等都需要長期站立。早前有一項調查^指出，有超過9成受訪者現時工作上無可避免每日需站立6小時以上，當中4成或需站立8小時以上，若需要穿著高跟鞋工作的女士們雙腳負擔更重。

長期維持站立姿勢，腿部肌肉受壓而無法放鬆，血液循環受阻，造成濕重累積於腳部，如沒有及時處理問題的話，輕則不時會感到腳部痠痛、腫脹等，慢慢亦會引發肌肉抽筋情況，長期勞損更會導致勞損性傷患等 。除了小腿、膝關節等部位容易受罪；不少人會忽視過度勞損的足底筋膜，痛點通常在腳板後三分一，約在腳跟前方及足底內側位置。 預防勝於治療 3 招紓緩腳腫脹痛 減輕腳部濕重負荷 腳腫除了影響腿部外觀，亦會增加各種健康風險。要重點改善或預防問題，需從根本著手。即睇以下3招熱門方法擊退腳腫痠痛問題。 第一招 腳部伸展運動

方便度：☆☆

有效度：☆☆☆☆

性價比：☆☆☆☆ 腳底和小腿的伸展動作可於休息時間進行，即時舒緩腳腫、過分發力的肌肉，每日做亦可改善發力的習慣：

1.放鬆足底筋膜：將按摩球放在腳板底下，慢慢來回推動來放鬆腳底筋膜約30秒 2.放鬆腿部後方肌肉：坐在瑜伽墊上，左腳曲起，右腳伸直，將左腳底部放在右腿的內側大腿。向前彎腰，雙手盡量觸碰左腳的腳尖。 第二招 穴位按摩

方便度：☆☆

有效度：☆☆☆

性價比：☆☆☆☆ 穴位按摩能夠促進血液循環，減少腳部濕重問題，更可放鬆受壓的腿部肌肉，舒緩疲勞和酸痛感：

1. 陰陵泉穴：膝蓋對下內側的凹陷處。

方法：用點按的方式為主，每次按摩100～160下，每日早晚各1次。 2. 承山穴：踮起腳尖，小腿肚位置隆起的肌肉，此肌肉正下方的凹陷處。 方法：以食指或拇指指腹按揉穴位，每次約 3~5 分鐘，早晚各一次。 第三招 吸濕腳貼

方便度：☆☆☆☆☆

有效度：☆☆☆☆☆

性價比：☆☆☆☆☆ 吸濕腳貼是一個最方便快捷，而且容易買到的去濕產品。只需每晚睡前，將腳貼貼於腳掌，就能促進血液循環，加速新陳代謝、可消腫舒痛及祛濕排毒。睡醒撕走腳貼即可，更可以即時見到吸濕效果，有效放鬆小腿肌肉，用完即刻鬆晒！非常適合生活忙碌的上班一族使用。

而揀腳貼都有一定要求，坊間有不少腳貼品牌都宣稱同樣功效，但無論是產地、材料品質、吸濕力及安全性都成疑。最好選擇由日本深山生長之最優質孟宗竹竹酢製成，而竹酢液的提煉年期愈長，抽濕成效也會更好。 腳貼口碑之選：日本和田保健貼！