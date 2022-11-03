服藥感壓力 HIV治療新選擇

愛滋病已有逾40年歷史，雖現時有藥物可以抑壓病毒，有望做到「測不到=傳不到」，但社會對愛滋病的污名化對感染者造成相當大壓力。即使每日只需要服用一粒藥丸，往往亦須大費周章避免其他人看見；幸而最近有長效針劑可以選擇，私隱度更高。 感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，愛滋病由人類免疫力缺乏病毒(HIV)引起，感染初期並無特定或明顯病徵，並逐漸破壞用於抵禦外來感染的CD4淋巴細胞，當患者抵抗力下降而出現嚴重併發症，便是愛滋病，「如果受感染人士沒有接受治療，幾乎所有人會變成患者，只是時間問題；而有約一半受感染者會於10年內發病。」

抑壓病毒複製 本港累計有11,442宗愛滋病個案，林緯遜指本地個案主要透過性接觸傳染，而與帶病毒者共用針筒和母嬰傳染個案則較少。「如果患者抵抗力一直下降，會出現『機會性感染』，如肺囊蟲肺炎、結核菌感染、淋巴癌等。要預防抵抗力下降及出現上述感染，感染者宜及早接受抗病毒藥物治療。」俗稱「雞尾酒療法」的抗病毒混合治療(cART)，從不同類別的抗病毒藥物中選取兩種或以上組合而成，可抑壓病毒複製，保住抵抗力，早治療甚至可回復至常人水平；亦有機會做到「測不到=傳不到」，不會傳染給他人。 社會污名化 雖然治療已相當有效，但感染者對用藥仍然感到心理壓力。臨床心理學家譚嘉恒博士指，患者的心理壓力來自怕被發現、不斷服藥的焦慮，以及每日提示自己是HIV感染者。社會的污名化是影響感染者精神健康的主因，「當感染者認為病情『冇得醫』而不用藥，又或思緒混亂忘記用藥，到病情轉差又會合乎其負面想法，以致惡性循環。另一方面，一些本身已被污名化的邊緣群組，佔了感染者的一定比例，如性工作者、少數族裔等，他們或會害怕與他人接觸，甚至不去覆診。他們用藥出現困難，社會都有一定責任。」