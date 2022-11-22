望建統一平台 支援HER2+乳癌患者

人人聞癌色變，乳癌患者亦不例外，確診時難免徬徨、恐懼，而眾多的治療方案一時三刻也未必可理解。有病友組織及臨床腫瘤科專科醫生便希望業界各持份者建立統一平台，整合有關資訊，並加強患者情緒支援的工作。 臨床腫瘤科專科醫生張天怡表示，近年因為乳癌篩查漸漸普及，令不少個案提早發現，所以發病率有慢慢上升趨勢，而逾半數患者確診時屬第一期，八成為第一至三期，都是有機會根治的。

(左起)全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳、張寬耀、張天怡、乳您一起—you're not alone創辦人唐智穎、乳癌患者Simy。

生長速度較快 HER2受體陽性(HER2+)乳癌即癌細胞表面有較多HER2受體，會強化生長訊號，因此HER2+乳癌生長及擴散速度較快，也相對容易復發，外國研究指3年存活率約為85%至90%。張天怡續指，「早期HER2+乳癌的治療方案，主要為外科手術，之後加上術後輔助治療減低復發率；如腫瘤大於2厘米，或淋巴受影響，則會加入術前治療，以標靶藥及化療先盡量縮小腫瘤。」 輔助治療減復發 術後輔助治療一般為期一年，採用單標靶藥物或雙標靶藥物，再加上首4至6個月同步化療。如復發風險較高，則可考慮再加一年延長輔助治療。現時香港的常規術後輔助治療為單標靶藥物加化療，但有研究指，10年內仍有多於30%淋巴擴散患者復發或死亡；而最新針對高復發風險早期HER2+乳癌患者的研究則顯示，雙標靶藥物加化療，比單標靶加化療，可以減低8年復發或死亡風險達28%。另外，現時雙標靶治療除了傳統先後靜脈輸注兩種藥物外，亦有皮下注射藥物可以選擇，療效及副作用相若，每次接受治療時間則縮短到20至40分鐘便完成。