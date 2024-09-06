未搭飛機就患上「機艙症候群」！醫生指出「致命關鍵」

68歲廖經理多年前出現左腿輕度深層靜脈拴塞症狀，當時醫生建議服藥控制，但他沒多久就自行停藥，直到上月底要出國談生意，突然右腳麻木痠痛、腫脹，甚至連走路都有困難，就醫檢查赫然發現整條股靜脈幾乎都塞住，緊急安排手術抽吸出血栓後，總算順利出國拼業績，讓他嚇到直說：以後要聽話吃藥了！

深層靜脈栓塞 長時間久坐不動易發生 亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐表示，所謂「深層靜脈栓塞」，顧名思義就是深層靜脈因為血栓造成阻塞，最常見的就是下肢深層靜脈栓塞，因為下肢靜脈血流回流的方向和地心引力相反，容易因為回流不好而增加血栓產生的機會，由於搭飛機時得長時間坐在狹窄座位無法活動，因此發生率較高，所以也被稱為「機艙症候群」。

靜脈栓塞常見下肢腫痛 嚴重恐致截肢、猝死 劉殷佐說明，由於靜脈栓塞無法從外觀直接看到，一旦血栓開始累積，往往會出現下肢腫脹、疼痛等先兆，嚴重者會造成組織腫脹壞死，恐有截肢風險，甚至萬一血栓鬆動後跑進肺部，則會引起肺栓塞猝死危機。 預防靜脈血栓 養成這些習慣莫輕忽 因此，劉殷佐提醒，預防形成靜脈血栓最重要的關鍵就是避免久坐或久站，同時養成運動習慣，如果已出現下肢血液回流較差的情形，則可考慮穿著彈性襪，減少靜脈持續擴張，但也提醒，若症狀已經十分嚴重，醫生會開立抗凝血藥物，務必遵照醫囑穩定服藥，千萬不可自行停藥，以免病情加重，恐怕就得藉由侵入性取栓、溶栓或血栓去除術解決病症。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】