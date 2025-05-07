未減磅都可以靚！醫生拆解糖友護心新招

不少糖友因超重或肥胖而苦惱，尤其部分病人同時患有心血管疾病，世界衛生組織指出，肥胖可增加患上心血管相關疾病風險如冠心病，中風等1。而在外國更有研究指出，有效減重有助降低心血管疾病風險因素，如高血壓風險可減少22%及血脂異常風險可減少19%2。減肥不單是為了改善身形外貌，更是為了健康著想。然而減肥並非一朝一夕的事，未達目標前，如何保持自信同樣重要，心臟科專科黃志遠醫生、張仁宇醫生、盧家業醫生為大家講解，如何在減肥路上由內靚到外！
良好習慣帶來好氣色
日常化妝是快速提升氣色的捷徑，每天花15分鐘化個淡妝，即可改善面色。然而真正的好氣色來自健康的生活習慣，例如定時三餐，研究指不吃早餐會影響全日的血糖控制，令午餐及晚餐後的血糖上升3，切忌為了減肥隨意斷食。除此之外，均衡飲食、適量運動和充足睡眠，亦是控制血糖和改善氣色的根本。
避免大肚腩
男性腰圍超過90cm、女性超過80cm，已經屬於中央肥胖，會大大增加心血管疾病風險，無論是為了美觀還是預防糖尿心，都要避免大肚腩，方法也是老生常談：少吃多動。不過減肥需時，未成功減磅時，日常也可以透過穿搭修飾身形，增強自信心，讓減肥更有動力！
選擇有減重效果的藥物
傳統胰島素雖有效降糖，卻可能帶來增重副作用。其實一些糖尿藥物降糖之餘更有減輕體重的效果，例如腸泌素GLP-1類似物、二甲雙胍、SGLT2抑制劑等4，同時控制好血糖及體重，才能減低出現併發症的機會。以腸泌素GLP-1類似物為例，臨床研究顯示，患有心血管疾病的糖尿病患者在使用GLP-1類似物兩年後，能有效減低26%重大心血管事件風險5。
保持樂觀心態
減肥不只是體重管理，更是心態修練，長期處於壓力狀態，會增加腎上腺素，令身體對胰島素的敏感度下降，反而令糖尿病惡化6。將減肥視作長期目標，不需要給自己太大壓力，保持積極樂觀的心態，既可以預防心血管疾病，亦更有動力繼續減肥，對糖友來說，減肥是一場持久戰，減肥的終極目標是健康，而自信則是最佳助力。只要肯踏出第一步，由內到外靚起來，自信自然來！
精彩重溫：
參考資料：
- World Health Organization Western Pacific Region. The Asia-Pacific perspective: Redefining obesity and its treatment. Available at: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/206936/0957708211_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y/
- Haase CL, et al. Int J Obes (Lond). 2021 Jun;45(6):1249-1258.
- U.S. Centers for Disease Control and Prevention. 10 Surprising Things That Can Spike Your Blood Sugar. 2023 May 15. Available at https://www.cdc.gov/diabetes/living-with/10-things-that-spike-blood-sugar.html
- American Diabetes Association. Diabetes Care. 2017 Jan 1;40(Suppl. 1):S64-S74
- Marso SP. et al. N Engl J Med. 2016;275(19):1834-1844.
- Sharma K., Akre S., Chakole S. & Wanjari M. B. Cureus. 2022 Sep 13;14(9):e29142