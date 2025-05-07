未減磅都可以靚！醫生拆解糖友護心新招

不少糖友因超重或肥胖而苦惱，尤其部分病人同時患有心血管疾病，世界衛生組織指出，肥胖可增加患上心血管相關疾病風險如冠心病，中風等 1 。而在外國更有研究指出，有效減重有助降低心血管疾病風險因素，如高血壓風險可減少22%及血脂異常風險可減少19% 2 。減肥不單是為了改善身形外貌，更是為了健康著想。然而減肥並非一朝一夕的事，未達目標前，如何保持自信同樣重要，心臟科專科黃志遠醫生、張仁宇醫生、盧家業醫生為大家講解，如何在減肥路上由內靚到外！

良好習慣帶來好氣色

日常化妝是快速提升氣色的捷徑，每天花15分鐘化個淡妝，即可改善面色。然而真正的好氣色來自健康的生活習慣，例如定時三餐，研究指不吃早餐會影響全日的血糖控制，令午餐及晚餐後的血糖上升3，切忌為了減肥隨意斷食。除此之外，均衡飲食、適量運動和充足睡眠，亦是控制血糖和改善氣色的根本。

避免大肚腩

男性腰圍超過90cm、女性超過80cm，已經屬於中央肥胖，會大大增加心血管疾病風險，無論是為了美觀還是預防糖尿心，都要避免大肚腩，方法也是老生常談：少吃多動。不過減肥需時，未成功減磅時，日常也可以透過穿搭修飾身形，增強自信心，讓減肥更有動力！