未積極治療骨質疏鬆 老翁跌倒全身七處骨折

骨質疏鬆是高齡社會下最易被忽略的隱形殺手，尤其當跌倒後造成的骨質疏鬆骨折，又以髖部骨折最為嚴重，是導致長期臥床、行動受限，以及肌力萎縮的兇手，這類患者容易出現肺部及泌尿道感染，有極高的死亡風險。 仁愛長庚醫療聯盟大里仁愛醫院骨科部長黃贊文提醒，骨質疏鬆是值得關注的老年疾病，而年齡在75歲以上、有糖尿病或有柏金遜症、中風等長者，一旦跌倒所造成的髖關節骨折，更是危險。醫師警告，髖關節骨折後一年死亡率高達20%至30%，對於骨質疏鬆的預防與治療，必須及早介入。

高風險骨質疏鬆患者 跌倒易造成多處骨折 黃贊文部長分享前陣子有名老翁只是整理花圃不小心跌倒，就發生脊椎多達七處骨折而送進急診，問診後得知老翁屬於極高風險骨質疏鬆患者，因為疫情期間沒有積極治療骨質疏鬆症，跌倒後才會如此嚴重。 「骨質疏鬆骨折在接受手術治療後，必須持續使用骨質疏鬆藥物，可減少下次骨折的發生機率。」黃贊文部長說，對於骨質疏鬆高風險的族群，應該要有術前優化的觀念，雖然目前健保規定必須出現骨折後才能開始以骨質疏鬆藥物治療，但從臨床來看，提前使用能促進骨骼生長的骨質疏鬆藥物，除了能減少骨折機率外，即使不幸發生骨折，傷害程度也比較小，手術也較好處理。 2022年發表於國際期刊《Bone》的資料顯示，「長效型骨質疏鬆藥物可以顯著提升髖部骨折病患的10年存活率，使用藥物滿一年以上，可降低四成死亡風險，使用滿3年以上更能降低七成以上的死亡風險。」因此，髖部骨折後建議務必接受骨質疏鬆藥物治療，可降低再次骨折的發生，也能降低整體死亡風險。