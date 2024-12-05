本港大學調查：飲用含益生菌代田株之益力多 改善便秘及腸道菌群

任何人也想過一個健康人生。腸道與人體大部分器官和系統息息相關，腸道健康亦受大眾關注。香港理工大學一直致力研究益生菌和益生元對健康的關係，與香港益力多公司的理念相同，因此於2021年成立了香港理工大學-香港益力多腸道益生菌益生元與人類健康聯合研究實驗室，以積極推動人類健康為目的，以科學研究提供證據為基礎以提高公眾對益生菌和益生元的認識，使更多大眾受益。 腸道菌群失調與多種人類疾病相關 腸道健康近年成為了都市人關心的焦點。聯合研究實驗室主任戴自城博士指：「全球各地有不少臨床研究顯示，腸道健康與人體主要器官如大腦、腎臟、心臟、肝臟、肺臟等的健康息息相關。腸道菌群是寄居於腸道內的多樣化微生物群落，其重要性包括消化與營養吸收、免疫系統調節、維生素和氨基酸的生物合成等，腸道菌群對維持健康的身體是不可或缺。腸道菌群失調亦與多種人類疾病相關，如便秘、肥胖、炎症性腸病、糖尿病、情緒問題等。」

圖為益生菌代田株

便秘及腸道問題令大眾感困擾 便秘是不少都市人面對的常見問題。一般便秘的症狀包括排便次數每週少於3次，糞便太硬或太小，或很難排便1,2。在2021年的一項研究發現，全球成年人的便秘患病率約為10%3，而在2023年的另一項研究發現，全球60 歲以上長者的便秘患病率更高，達到19%4。香港衞生防護中心於2014年3月的一份報告亦指出，約每七名香港人中就有一人患有便秘。成年人的便秘患病率為14%，小學生為12%，學前兒童則為29%5。以上數據可見，便秘是本港及全球性且影響廣泛的問題，而便秘導致的不適如腹痛、腹脹更有機會降低患者的生活質素。 研究發現飲用益生菌代田株飲品對便秘及腸道菌群有明顯改善 有見及此，聯合研究實驗室於2023-2024年期間進行了一項有關了解飲用含益生菌代田株的益力多對便秘和非便秘人士排便習慣的變化。在本次研究中，共有247名參加者，其中122名為便秘人士。在持續飲用益力多四星期後，69%的便秘人士表示每週排便次數有所增加，而且大便也有軟化的情況。此外，43%的便秘人士的排便時間有所減少。另外，分別有85%和71%的便秘人士反映與便秘相關的生活質量及不適有所改善。同時，研究亦發現持續飲用益力多後有58%的便秘和非便秘人士表示情緒有所舒緩。研究亦顯示，便秘人士於飲用益生菌代田株飲品後，腸道內多種與便秘相關的腸道菌群，例如糞球菌屬及瘤胃球菌屬等明顯減少，而在當中較少的益菌，例如乳桿菌則明顯增加。

維持腸道健康的方法 要改善腸道健康，可以從幾方面著手。首先，增加纖維攝取量（如：水果、蔬菜和全穀類等。）以促進排便。第二，攝取充足水分有助於軟化糞便。第三，適量運動可刺激腸道蠕動。第四，食用含有益生菌的食品（如：活性乳酸菌飲品、乳酪、泡菜等。）能有效保持腸道菌群平衡。而在選擇活性益生菌產品時，除了選擇有良好信譽的品牌之餘，能有科學證明及臨床研究證明其活性則更佳。另外，食用益生菌同時可配合益生元，例如含膳食纖維的飲品或食品，從而提供更好的環境給益生菌生長，對改善腸道細菌平衡很有幫助。

1. Gastroenterology, 2013, 144:1, 218-38. 2. J Am Board Fam Med, 2011, 24:4, 436-51. 3. The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2021,6:8, 638-648 4. Wien Klin Wochenschr, 2023, 135, 389-398 5. 衞生署衞生防護中心, 「非傳染病直擊」2014 年 3 月