子宮內膜異位症，一般俗稱「朱古力瘤」，婦產科專科醫生譚靜婷指出，兩者的意思其實略有分別。而常有病人以為治療朱古力瘤必定要做手術，原來也不一定，藥物反而是治療朱古力瘤較常用的方法。

譚靜婷表示，子宮內膜異位症其實是一個較廣泛的統稱，「大意是指子宮內膜出現在子宮以外的地方，而若出現在卵巢，每個月在雌激素的刺激下，卵巢內的子宮內膜都會有出血的情況，久而久之成為一個囊腫。而因為這個囊腫裡面的血淤積會變成啡色，因此俗稱『朱古力瘤』，其實即是『在卵巢裡發生的子宮內膜異位症』的專稱。」

嚴重或損卵巢功能

朱古力瘤是良性的，成因至今未盡清楚，只知道和多種因素有關，尤其是遺傳因素。譚靜婷提醒，良性並非表示對身體沒有影響。「朱古力瘤的確大部分都沒有症狀，若有症狀的話大多是輕微或嚴重的經痛，甚至在來經前兩星期就開始有下腹不適、肚脹等情況。其他症狀包括性交時疼痛，經期時感到盆腔或後腰下方疼痛，或兩次經期之間出現不規則的滴血等。但嚴重的朱古力瘤可能會損害卵巢功能，導致不育。」

問診可找端倪

檢查方面，早期的朱古力瘤可能在影像學檢查上不易發現，「但患者可能已經經痛了一段較長時間，甚至已出現不育問題，所以臨床問症已有可能發現蛛絲馬跡，有需要的話再進行盆腔超聲波檢查、陰道檢查等幫助確診。若以上檢查中發現有腫瘤甚至惡性腫瘤，就需要做更廣泛的跟進檢查。」譚靜婷補充。「此外，近年不少女士會定期驗身，當中可能包括一些癌症指標的檢查，例如卵巢癌指數CA 125等，但很多時在定期驗身中發現CA 125偏高並非因為卵巢癌，而是因為朱古力瘤。」