朱古力瘤、子宮腺肌症 中醫治本無副作用

林襄穎中醫師指出，子宮內膜異位症分為朱古力瘤與子宮腺肌症，為了研究本病，從門診隨機選取1,490位連續治療平均達3個月以上患者，發現朱古力瘤患者常見氣虛血瘀體質，而子宮腺肌症常見氣滯血瘀體質，因此朱古力瘤應採用養氣活血中藥，子宮腺肌症則是用行氣活血中藥。養氣活血中藥包括：白朮、紅棗、鬱金、川芎、乳香、沒藥等；行氣活血中藥例如：烏藥、川楝子、香附、牡丹皮、桃仁、赤芍之類。

女性朋友可知，子宮內膜異位症是可以選擇中醫治療的！中藥療效不但不輸給西藥，並且因為副作用幾乎是零，因此更廣為患者接受，被視為可以長期服用的治本藥物。中醫診所院長林襄穎醫師，多年來致力於本病的中醫研究，門診治療過的子宮內膜異位症患者不計其數，她發現氣虛血瘀與氣滯血瘀是本病的兩個主要中醫體質類型，因此，治療應以養氣活血以及行氣活血為主。

常引發不孕症

醫師表示，子宮內膜異常生長在卵巢稱為朱古力瘤；異常生長在子宮肌肉層稱為子宮腺肌症。朱古力瘤常引發不孕症或因囊腫太大而必須開刀；至於子宮腺肌症除了引發不孕症之外，更常因為嚴重經痛而逃不過拿除子宮的命運。

林醫師提到，1,490位患者遍及全台，許多病患為了治療不惜長途跋涉，北到基隆與宜蘭；南到高雄與屏東，就連東部地區也有花蓮和台東的患者前來找林醫師治療，可見本病折磨病患之深，患者想盡辦法也要把病治好。

中醫治療不必開刀 藥性溫和無副作用

林醫師指出，子宮內膜異位症發生率約佔女性人口一到兩成，也就是路上擦肩而過10個女生，就有1至2位是子宮內膜異位症患者。偏偏朱古力瘤開刀後的復發率高達五成，而子宮腺肌症由於病灶是散在的，即使勉強開刀也總是野火燒不盡，春風吹又生，種種因素都造成本病不易治療，成為女性健康大敵的慢性病。林醫師說，中醫在這方面有治療優勢如下：

中藥治療不必開刀，容易被患者接受。 中藥副作用幾乎是零。 中藥藥性溫和，可長期服用。 中藥療效表現亮眼，可抑制病灶，減緩經痛。

林醫師說，中藥表現十分亮眼，療效可靠，經濟實惠。許多病患接受中醫治療後，都對療效感到驚訝並且滿意。接受完整療程之後，多數患者可維持3至4年的蜜月期(即經痛很輕微，或朱古力瘤不再變大)，除非病人又吃了禁忌食物例如：補品四物湯、八珍湯、薑母鴉、羊肉爐、燒酒雞之類，或是其他促進女性荷爾蒙的健康食品，否則不會那麼容易復發，這便是中藥治本的好處。

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