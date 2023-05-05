朱古力瘤｜未曾懷孕、月經失調為高風險 有機會導致不孕

不少女士都面對長期經痛不適的困擾，甚至出現月經異常等情況，原來隨時有機會是患有俗稱朱古力瘤的「子宮內膜異位」所致。朱古力瘤是其中一個常見的婦科疾病，如果不及時診治，或有機會導致不孕問題。因此，Gofever高燒編輯以下整理了有關朱古力瘤成因、症狀及治療方法等資料，大家可以更了解這個常見的婦科疾病！

甚麼是朱古力瘤？了解朱古力瘤成因

朱古力瘤又稱為子宮內膜瘤，女性每月為了迎接受精卵，子宮內膜會逐漸增厚及充血，如果卵子沒有受精，子宮內膜就會分解脫落，形成月經。不過，當經血經輸卵管倒流至盆腔內，使內膜組織在子宮腔外面的器官生長，便會形成子宮內膜異位，從而引致發炎及疼痛。一旦子宮內膜異位發生在卵巢時，會形成囊腫，由於子宮內膜瘤裏的積血呈深棕色，所以又被稱為朱古力瘤。

至於朱古力瘤成因，醫學界目前仍未有明確定論，但經血倒流是其中一個被受認可的理論，如果女性出現經血倒流情況，逆血液會將子宮內膜組織帶到子宮外，一旦依附在卵巢、輸卵管或骨盆腔表面時，便會導致子宮內膜異位症。另外，遺傳、免疫系統缺損及手術疤痕等情況亦有機會導致子宮內膜異位出現。

甚麼女士有較高風患朱古力瘤？

朱古力瘤患者一般在具生育能力的年紀出現症狀，大致來說，未曾懷孕、常出現月經失調、經期持續超過7日、月經周期偏短及親屬患有子宮內膜異位等人士，都會有較高風險出現朱古力瘤。