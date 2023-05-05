朱古力瘤｜未曾懷孕、月經失調為高風險 有機會導致不孕

不少女士都面對長期經痛不適的困擾，甚至出現月經異常等情況，原來隨時有機會是患有俗稱朱古力瘤的「子宮內膜異位」所致。朱古力瘤是其中一個常見的婦科疾病，如果不及時診治，或有機會導致不孕問題。因此，Gofever高燒編輯以下整理了有關朱古力瘤成因、症狀及治療方法等資料，大家可以更了解這個常見的婦科疾病！
甚麼是朱古力瘤？了解朱古力瘤成因
朱古力瘤又稱為子宮內膜瘤，女性每月為了迎接受精卵，子宮內膜會逐漸增厚及充血，如果卵子沒有受精，子宮內膜就會分解脫落，形成月經。不過，當經血經輸卵管倒流至盆腔內，使內膜組織在子宮腔外面的器官生長，便會形成子宮內膜異位，從而引致發炎及疼痛。一旦子宮內膜異位發生在卵巢時，會形成囊腫，由於子宮內膜瘤裏的積血呈深棕色，所以又被稱為朱古力瘤。
至於朱古力瘤成因，醫學界目前仍未有明確定論，但經血倒流是其中一個被受認可的理論，如果女性出現經血倒流情況，逆血液會將子宮內膜組織帶到子宮外，一旦依附在卵巢、輸卵管或骨盆腔表面時，便會導致子宮內膜異位症。另外，遺傳、免疫系統缺損及手術疤痕等情況亦有機會導致子宮內膜異位出現。
甚麼女士有較高風患朱古力瘤？
朱古力瘤患者一般在具生育能力的年紀出現症狀，大致來說，未曾懷孕、常出現月經失調、經期持續超過7日、月經周期偏短及親屬患有子宮內膜異位等人士，都會有較高風險出現朱古力瘤。
朱古力瘤常見症狀！或導致不孕？
朱古力瘤患者會因應朱古力瘤生長部位而有不同的症狀出現，亦有部分患者是沒有任何症狀，但整體來說，朱古力瘤患者常見會出現盆腔或下背疼痛、嚴重經痛、性行為期間感到疼痛、月經期間大小便時會感到痛楚、月經期間容易便秘或肚瀉、尿血及經血過多等症狀。如果子宮內膜異位情況持續，有機會導致黏連，令卵子無法正常通過輸卵管到達子宮受精，所以會降低受孕機會，甚至有機會導致不孕問題。
朱古力瘤治療方法
目前可以透過盆腔超聲波掃透過檢查子宮、卵巢及附近組織是否有子宮內膜瘤。至於治療方法，主要可以分為藥物及手術兩類方案。首先談及藥物治療，主要適合病情較輕而且有生育打算的年輕患者，她們可以透過服食黃體素、避孕藥等藥物緩解經痛等病症，使子宮內膜組織萎縮。不過，如果病情較嚴重的患者，有需要時可能需要接受子宮內膜異位手術，切除朱古力瘤，超過一半以上患者在切除朱古力瘤後兩年內可自然懷孕。
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