朱古力｜世界朱古力日 識得食 係健康零食

世界朱古力日 識得食 係健康零食

朱古力是不少人的Comfort food，也是最受歡迎的零食之一。一般來說，稱之為零食都難以稱得上有益，但原來選對了朱古力，並進食合適的分量，可以為健康帶來好處。 減心血管病風險 朱古力能夠在不同方面減低心血管病風險，首先是其可可脂有降低壞膽固醇、提升好膽固醇的效用；其次可可所含的黃烷醇可以在血管中幫助產生一氧化氮，使血管放鬆降低血壓；同時黃烷醇也可減低血栓形成風險。在不同的研究都發現，進食黑朱古力可以減低心臟病或者中風的風險。

抗氧化、抗發炎 朱古力含有不少抗氧化物，包括類黃酮和多酚等，有助清除體內的自由基，起到抗衰老的作用。 預防糖尿病 又是黃烷醇的幫助，它有助提升身體的胰島素敏感度，用更少的胰島素便可處理更多吸收到身體中的醣類，從而更好地控制血糖水平，有助預防糖尿病。

提供大量礦物質 黑朱古力含有豐富的鐵質、鎂質、錳質、磷質、鋅質等微量元素，是一個不錯的礦物質來源。

安撫情緒 朱古力含有的色胺酸，可以起到穩定情緒的作用，亦有研究發現食用朱古力可以降低體內焦慮荷爾蒙，難怪不少人在心情欠佳時都會吃朱古力去安撫自己。