朱古力、蛋糕緩解生理不適或不利情緒 營養師建議咁樣食

生理期間不要刻意吃加精緻糖的甜食，如朱古力、蛋糕、糖果、飲料等高糖高熱量的食品，造成血糖起伏變化過大，反而加重經期的各種不適。

女性朋友們經常面臨著生理期帶來的不適感，如在月經來臨前一周，會出現發熱潮紅、頭痛、噁心、倦怠、青春痘、皮膚粗糙、胸部腫脹、身體浮腫、便秘、腹瀉等身體不適；也容易出現易怒、暴躁、悲傷、敏感、失眠、情緒不穩、焦慮等問題。或在生理期還可能有下腹部脹痛、腰痠背痛、量不正常或周期難以掌握等異常情形。台南市立醫院營養課張秀如營養師建議，可以從選擇適當的食物，均衡營養，來度過生理期的不適。

含鐵質的天然糖 取代人工高糖

很多人常以生理期時來份朱古力來紓緩不適，張秀如營養師提醒，生理期間不要刻意吃加精緻糖的甜食，如朱古力、蛋糕、糖果、飲料等高糖高熱量的食品，造成血糖起伏變化過大，反而加重經期的各種不適。若覺得吃了甜食可改善經期的不適，可以選用含鐵質較高又富含天然糖分的食物，如乾果類的葡萄乾、紅棗、蜜棗、龍眼乾和枸杞等，才能吃得健康。