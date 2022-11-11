林志穎復工破毀容謠言 醫生提醒面部復康重點

許宏志表示，車禍與運動事故傷及顏面、甚至影響語言與咀嚼的案例相當多。身兼左營國家運動訓練中心特約醫師的他舉例，曾有個案是球隊教練，被選手打的界外球「不偏不倚打中嘴巴」，當下痛到無法說話，更造成下頷骨骨折，因此進行骨釘固定手術，將嘴巴固定3個月後才修復。

切小塊進食 柔軟易入口

嘴巴打鋼釘要怎麼吃東西呢？許宏志解說，如果傷及顴骨或下頷骨，影響臉部肌肉跟咀嚼功能，此時需靠吸管餵食。吞嚥困難時的訓練方法，可以利用調整頸部跟臉部的姿勢，例如右邊比較無力，頭就側向左邊，用比較有力的那側進食。

打上鋼釘後不易進食，許宏志建議，硬的食物不方便咬，可以選擇較小的食物。例如將食物切成1.5x1.5厘米大小，或是剝成2至4毫米的顆粒，約西餐叉子的間隙，這樣大小的食物，吃進嘴巴比較不會造成殘渣。還有適時清喉嚨，避免痰液與食物殘渣卡在聲帶附近，也有助於避免嗆咳與進食。

另一種方式是攝取柔軟的食物，若喝水會嗆到，手邊又沒有增稠劑，可將食物加入少許麵茶，調整黏度後以便吞食。有一個訣竅就是用「湯匙壓力測試」，因吞嚥、咀嚼都需要舌頭的壓力，但固定鋼釘打久了舌頭上頂的力量不足，此時利用大拇指壓湯匙(當指甲變白時的力量和舌頭上頂的力量差不多)來壓食物測試是否會碎掉，會碎掉就代表夠軟、可以食用。