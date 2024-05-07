林明禎兩周前淋巴發炎 有何症狀？如何治療？

淋巴發炎是因感染而引發的淋巴系統炎症，發炎時皮膚會出現紅黑色的條紋、身體腫脹、疼痛及發熱等。 症狀 紅黑色條紋 頭痛 發燒發冷 心跳加快 全身異常不適 白血球指數升高 手腳疼痛

淋巴發炎成因 出現淋巴發炎，是因為真菌、細菌及病毒進入身體後導致淋巴液受到感染，當這些受到感染的淋巴液流入淋巴系統後，就會引起發炎反應。發生的原因包括嚴重的皮膚感染、蚊叮蟻咬、手術傷口受感染、傷口未有逢合、真菌性皮膚感染等。另外正接受化療，及愛滋病、糖尿病、癌症等慢性病患者也可能出現感染。