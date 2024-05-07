林明禎兩周前淋巴發炎 有何症狀？如何治療？

馬來西亞女神林明禎早前透露，「今年2月大病小病反反覆覆了兩個月，用了各種方法，就是好不了。」她今再在社交網站上表示，2月感染新冠肺炎後，生病一直焦法痊愈，兩周前更出現左半面及淋巴發炎的情況，導致臉部刺痛、喉嚨、耳根及頭均疼痛不止，才迫不得已停工。
淋巴發炎是因感染而引發的淋巴系統炎症，發炎時皮膚會出現紅黑色的條紋、身體腫脹、疼痛及發熱等。
症狀
紅黑色條紋
頭痛
發燒發冷
心跳加快
全身異常不適
白血球指數升高
手腳疼痛
淋巴發炎成因
出現淋巴發炎，是因為真菌、細菌及病毒進入身體後導致淋巴液受到感染，當這些受到感染的淋巴液流入淋巴系統後，就會引起發炎反應。發生的原因包括嚴重的皮膚感染、蚊叮蟻咬、手術傷口受感染、傷口未有逢合、真菌性皮膚感染等。另外正接受化療，及愛滋病、糖尿病、癌症等慢性病患者也可能出現感染。
藥物治療為主
淋巴發炎主要透過藥物治療，如果發炎是由於細菌感染引起，醫生一般會處方抗生素藥物，改善發炎及受感染的程度；如果由真菌或病毒感染引起，醫生就會處方真菌或抗病毒藥物治療。但如果情況非常嚴重，可能需要以手術切除受感染組織。大部分患者只要乖乖遵照醫生指示，大部分於數天內就會痊愈。