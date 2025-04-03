果汁高糖分及卡路里 一杯等於4歲小朋友全日攝取量一半（附家長3招）

好多小朋友情願飲果汁也不喜歡咀嚼水果。因為怕麻煩，連帶家長也退而求其次，給他們飲用鮮榨果汁，但其實鮮榨果汁的營養價值，是否等於水果本身？而且飲果汁是否一樣健康呢？根據衛生署資料，編者不如同大家解構一下吧！

鮮榨果汁會大量流失膳食纖維

原來水果在榨汁過程當中，很多營養素如礦物質(鐵、鉀、鎂)、維他命C和膳食纖維會因此流失，影響兒童每日攝取量。以膳食纖維為例，1個約130克的橙含有3.1克，但1杯180毫升鮮橙汁就只有0.4克；又如1個約150克的蘋果，其膳食纖維有3.6克，但1杯180毫升蘋果汁也只有0.4克。至於大家喜愛的芒果就更誇張，如果是約100克的半個芒果，其膳食纖維仍有1.9克，但是1杯180毫升芒果汁，內裡竟沒有任何膳食纖維。膳食纖維對發育中的兒童健康至為重要，因為它能促進腸道蠕動，也有助減少脂肪和糖分攝取，小朋友就沒那麼容易癡肥。