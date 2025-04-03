果汁高糖分及卡路里 一杯等於4歲小朋友全日攝取量一半（附家長3招）

好多小朋友情願飲果汁也不喜歡咀嚼水果。因為怕麻煩，連帶家長也退而求其次，給他們飲用鮮榨果汁，但其實鮮榨果汁的營養價值，是否等於水果本身？而且飲果汁是否一樣健康呢？根據衛生署資料，編者不如同大家解構一下吧！
鮮榨果汁會大量流失膳食纖維
原來水果在榨汁過程當中，很多營養素如礦物質(鐵、鉀、鎂)、維他命C和膳食纖維會因此流失，影響兒童每日攝取量。以膳食纖維為例，1個約130克的橙含有3.1克，但1杯180毫升鮮橙汁就只有0.4克；又如1個約150克的蘋果，其膳食纖維有3.6克，但1杯180毫升蘋果汁也只有0.4克。至於大家喜愛的芒果就更誇張，如果是約100克的半個芒果，其膳食纖維仍有1.9克，但是1杯180毫升芒果汁，內裡竟沒有任何膳食纖維。膳食纖維對發育中的兒童健康至為重要，因為它能促進腸道蠕動，也有助減少脂肪和糖分攝取，小朋友就沒那麼容易癡肥。
鮮榨果汁增加糖分和熱量
一杯鮮榨果汁往往會用上數個水果，因此會令果汁中的糖分和熱量有所增加，小朋友如攝取過多糖分和熱量會增加超重和肥胖風險。例如1個約130克的橙，熱量大約62千卡，而1杯180毫升鮮橙汁則有81千卡；又如1個約150克的蘋果，熱量大約77千卡，但1杯180毫升蘋果汁就有83千卡。同樣地半個芒果的熱量有67千卡，而1杯180毫升芒果汁就有85千卡。
如果計算果糖方面，1杯鮮橙汁就含有相等於3茶匙的糖分，蘋果汁和芒果汁更有3.5茶匙糖分。以一個4歲小朋友，每天攝取1,300千卡為例，一杯果汁的糖攝取量，經已是全日建議攝取量的50%！
飲果汁增加蛀牙和便秘風險
家長如打算讓小朋友依賴果汁，以代替進食水果來攝取營養，會因為果汁的高糖分來增加蛀牙風險，而且不鼓勵咀嚼水果，也會影響牙齒的發育。同時經常以果汁代替水，也會令小童缺水引致容易排便過乾甚至便秘。
因此如果家長想讓小朋友飲果汁作為獎勵，切記以下3點：
- 1, 選擇無添加糖分的純果汁
- 2, 每星期不多於2次飲用
- 3, 每次飲用不多於180毫升
(來源：衛生署防護中心)