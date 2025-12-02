柏金遜唔只手震震？轉身變慢係最早先兆！醫生揭5大徵兆要做檢查

簡單的轉身動作，實際上可以反映出身體的健康狀況？有醫生指出，有研究發現，如果轉身變慢，身體有可能在8.8年後會出現柏金遜。醫生指出，有5大症狀會在早期出現，及早發現及早治療，減低病症對生活的影響。
柏金遜主要4大症狀
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，其實轉身這個簡單的動作可能隱藏著一種神經退行性疾病——柏金遜症的早期訊號。柏金遜是一種神經退化疾病，多出現在中老年人身上，主要症狀包括：
- 手抖；
- 動作變慢；
- 說話小聲；
- 走路變得拖拖拉拉。
轉身變慢係最早先兆！
但出現以上明顯症狀之前，大腦已經會出現微少的變化。根據德國基爾大學的最新研究，轉身的速度實際上能夠成為預測大腦健康的重要指標。這項研究追蹤了933名51至85歲的老年志願者，並持續了10年的時間。研究人員給予這些參與者佩戴可以感測動作的智慧手環，記錄他們在走路和轉身時的表現。
研究結果發現，有23人後來被診斷患上柏金遜症，這些患者在確診前的8.8年，就已出現轉身變慢的現象。具體數據顯示：
- 健康人的轉身速度：平均約186.6°/秒
- 高風險者的轉身速度：只有162.9°/秒
即代表隨著時間推移，這些高風險個體的轉身速度每年減少約2.68°/秒，正好能在疾病發作前8.8年顯示出異樣。
為了進一步分析這些數據，研究團隊基於年齡、性別和峰值角速度建立了AI預測模型，其準確率達到80.5%。這發現表明，未來的穿戴設備可能不僅能夠追蹤日常的活動數據，還可以及時提醒用戶有關大腦健康的潛在問題，從而實現早期預警。
轉身速度點解重要？
黃醫生解釋，轉身是一個相對於走直線動作更具挑戰性的複雜運動，因為它需要全身協調，包括肌肉的平衡、空間定位以及大腦的即時指令。在柏金遜症的早期，負責運動控制的大腦區域開始退化。由於這些區域負責協調高難度的動作，轉身變慢往往是最早出現的症狀，甚至比手顫抖等其他症狀更早。
2大風險因素最緊要
該研究亦揭示，體重、抑鬱症或智力狀況對風險的影響不如年齡和性別顯著：
- 男性得柏金遜的風險是女性的四倍；
- 年齡每增加一歲，患病風險提高約15%；
因此，特別是年長男性應盡早留意身體動作的變化。
5大徵兆要做檢查
黃醫生指，除了轉身變慢，柏金遜症的早期徵兆還包括：
- 嗅覺變差(難以識別氣味)
- 便秘
- 睡眠時手腳不安
- 說話聲音變小
- 走路時一隻手不擺動
4至9年前預先警號
研究發現，許多與柏金遜症相關的症狀會在疾病診斷前的數年內逐步出現，這提供了重要的早期介入機會。診斷前的4至9年會出現以下症狀：
- 9年前：聲音和臉部表情失調+轉身角度變差
- 8年前：手指開始抖動
- 7年前：手臂擺動惡化
- 6年前：走路開始不穩
- 4.5年前：下肢碎步、不均𧗾
- 4年前：平衡感消失、僵硬和四肢緩慢
黃醫生提醒，一旦出現以上症狀，並持續出現，就應該向神經科醫生求醫檢查。當你注意到轉身變慢、走路不穩或手臂不自覺地擺動時，這可能是大腦發出的一個微弱訊號，提醒你進行健康檢查。保持對身體發出的細小變化的敏感度，並採取行動，可以在一定程度上延緩或避免疾病的發展。健康管理不僅僅是依賴藥物或運動，還包括對自身身體狀況的精細觀察。你的每一次轉身，都是告訴自己健康狀況的重要訊號。