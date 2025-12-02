柏金遜唔只手震震？轉身變慢係最早先兆！醫生揭5大徵兆要做檢查

簡單的轉身動作，實際上可以反映出身體的健康狀況？有醫生指出，有研究發現，如果轉身變慢，身體有可能在8.8年後會出現柏金遜。醫生指出，有5大症狀會在早期出現，及早發現及早治療，減低病症對生活的影響。

柏金遜主要4大症狀

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，其實轉身這個簡單的動作可能隱藏著一種神經退行性疾病——柏金遜症的早期訊號。柏金遜是一種神經退化疾病，多出現在中老年人身上，主要症狀包括：

手抖；

動作變慢；

說話小聲；

走路變得拖拖拉拉。

轉身變慢係最早先兆！

但出現以上明顯症狀之前，大腦已經會出現微少的變化。根據德國基爾大學的最新研究，轉身的速度實際上能夠成為預測大腦健康的重要指標。這項研究追蹤了933名51至85歲的老年志願者，並持續了10年的時間。研究人員給予這些參與者佩戴可以感測動作的智慧手環，記錄他們在走路和轉身時的表現。

研究結果發現，有23人後來被診斷患上柏金遜症，這些患者在確診前的8.8年，就已出現轉身變慢的現象。具體數據顯示：

健康人的轉身速度：平均約186.6°/秒

高風險者的轉身速度：只有162.9°/秒

即代表隨著時間推移，這些高風險個體的轉身速度每年減少約2.68°/秒，正好能在疾病發作前8.8年顯示出異樣。

為了進一步分析這些數據，研究團隊基於年齡、性別和峰值角速度建立了AI預測模型，其準確率達到80.5%。這發現表明，未來的穿戴設備可能不僅能夠追蹤日常的活動數據，還可以及時提醒用戶有關大腦健康的潛在問題，從而實現早期預警。