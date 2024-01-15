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健康
2024-01-15 11:35:21

柏金遜症症狀以中醫治療改善 兩道食療對症下藥

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柏金遜症症狀以中醫治療改善 兩道食療對症下藥（am730製圖）

柏金遜症症狀以中醫治療改善 兩道食療對症下藥（am730製圖）

柏金遜症（法文︰Maladie de Parkinson，英文︰Parkinson's disease）是常見的神經退化性疾病，可分成年輕型及典型，前者發病年齡在45歲前，大多與基因異常有關，而後者則多在55-60歲左右發病，原因尚不明。經研究，患者是大腦黑質組織的多巴胺細胞退化或是死亡，使得腦內多巴胺的分泌減少。由於多巴胺與乙醯膽鹼拮抗之下可協調身體的動作，故一旦多巴胺減少，肌肉運動的控制就會受到影響。

柏金遜症成因

中醫師康涵菁說明，當這些神經細胞數量減少至50%，便會開始出現柏金遜症的症狀，像是四肢靜止時不自主的顫抖、齒輪式的僵硬，後期甚至會走路困難且小碎步、面無表情、吞嚥困難及構音障礙等。西醫療以藥物恢復多巴胺的活性為主，避免症狀惡化，然而服藥可能會伴隨一些副作用，像是低血壓、噁心、便秘等腸胃道的不適，且長期服藥藥效時間可能會縮短，若病情持續惡化則需考慮燒灼手術或深層刺激。

柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖）

歸類顫證、振掉

中醫將柏金遜症歸類於「顫證」、「振掉」，也和「痹症」的許多症狀描述十分相像，大抵認為與肝腎不足相關，並且常挾帶著風、火、痰、瘀。康涵菁中醫師指出，用藥多選用補益肝腎、息風降火、去痰化瘀的藥物，像是補陽還五湯合半夏天麻白朮湯去做藥物加減。

針灸活絡腦部

針灸治療則多以頭皮針及體針並用，頭皮針主要目的是要活絡腦部、刺激多巴胺的分泌及降低肢體抖動的程度。穴位部分可選用運動區、舞蹈震顫控制區及足運感區等位置來進行針刺。體針方面除了可對於僵硬的肢體去做放鬆以外，也可以針刺補益肝腎的穴位例如肝俞、腎俞以及祛風化痰的穴位如風池、豐隆。建議柏金遜症的病人一周至少要針灸23次，這樣做不僅能夠改善生活品質，也能有助於紓緩憂鬱焦慮的情緒。

針灸

頭皮針主要目的是要活絡腦部、刺激多巴胺的分泌及降低肢體抖動的程度。

吞嚥困難飲食須調整

由於後期會出現吞嚥困難的情況，病人會變得不喜進食，日漸消瘦，加上腸胃蠕動速度下降便會導致便秘產生，經統計有50%70%的柏金遜症病人會為便秘所苦。康涵菁中醫師建議病人可採取少食多餐的方式，選擇高纖食物，避開黏性或是過硬的物質以免哽到，備餐時可將食物煮的較軟爛或是搗成泥，反而不建議打成汁，一方面是可能會增加嗆咳風險，另一方面則是希望病人仍要透過咀嚼來訓練肌肉功能。

柏金遜症

備餐時可將食物煮的較軟爛或是搗成泥，反而不建議打成汁，一方面是可能會增加嗆咳風險，另一方面則是希望病人仍要透過咀嚼來訓練肌肉功能。

兩道柏金遜症食療推介

以下推薦兩道料理，一道適合柏金遜症病人正餐食用，另一道則適合當作早餐或是餐間點心。

▼藥膳蒸蛋▼

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功效：天麻與鉤藤可有助息風止痙，減少肢體抖動的情況，熟地及黃精可以填補腎精，搭配石菖蒲可活絡腦部，減緩退化的速度。 材料：天麻3錢、鉤藤3錢、熟地5錢、黃精5錢、石菖蒲3錢、雞蛋3顆； 做法：將藥材洗淨後，放入1,000c.c.的水，以大火煮沸後轉小火續煮30分鐘後，將藥渣濾出後放涼備用。將蛋打散後加入藥汁攪拌後去沫放入碗中，加入適量鹽做調味，再放入電鍋中，外鍋加1杯水，鍋蓋保持一點空隙不要緊密，蒸煮完成後即可食用。

▼水果穀物乳酪

材料：香蕉半條、蘋果半個、藍莓10粒、杏仁10g、黑芝麻10g、蜂蜜20c.c.、無糖乳酪1杯； 做法：將香蕉、蘋果、藍莓、杏仁及黑芝麻搗碎後，加入蜂蜜及乳酪一同攪和成糊狀即可飲用。 功效：此飲富含維生素及抗氧化成分，有助於緩解腦部退化，穩定情緒，同時也有潤腸通便的效果。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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