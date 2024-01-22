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健康
2024-01-22 17:00:00

柏金遜症調節生活好重要　簡單幾招就可以延長「用藥蜜月期」

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延長柏金遜病用藥蜜月期有方法。

那是一位五十多歲的女士，因為手震、肩膀痛而發現柏金遜症（Parkinson's disease）。義大醫院神經科戴逸承醫生指出，因為工作的關係，患者想要改善動作症狀便使用藥物，出現較強的購物衝動。在與醫師詳細討論後，她了解到運動的重要性，便開始每天運動至少三十分鐘，經過三個月左右，她使用的藥物劑量可以降到原本的一半，動作症狀還是控制得非常好，而且購物衝動也消失了。

柏金遜症症狀有很多種，常見的是手抖、僵硬、動作變慢等。戴逸承醫生指出，一般而言僵硬與動作變慢對藥物的反應比較好，所以有些患者在服藥之後，因為手抖的狀況不會有明顯進步，所以會考慮使用其他方法治療。

柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖） 柏金遜症食療，包括藥膳蒸蛋及水果穀物乳酪（am730製圖）

初期藥效可以撐到6個小時

柏金遜症病程可分成五期，每個階段使用的藥量不太一樣。如果患者為了讓症狀改善而擅自調整藥量，可能會縮短用藥蜜月期，增加藥效波動的風險。

柏金遜症患者在開始服藥的時候，藥效持續的時間會超過藥物的半衰期，讓症狀明顯改善。戴逸承醫師說，例如柏金遜症常用的左旋多巴，半衰期約2個小時左右，可是剛開始使用左旋多巴的病患，藥效可以撐到6個小時，甚至8個小時。這是因為腦部還有內生性多巴胺，患者只要稍微補充多巴胺，就能夠改善症狀，所以服用左旋多巴之後，藥效可以撐很久，而被稱為「用藥蜜月期」。

延長柏金遜病用藥蜜月期有方法。

隨著柏金遜症程進展，患者腦部內生性多巴胺減少，必須仰賴外源性多巴胺來改善症狀，所以在剛服藥時能發揮藥效，但在藥物濃度降低之後，病人便會覺得沒有辦法活動，像斷電一般。

用藥蜜月期會因為使用的藥量、生活習慣而有所不同，平均大概3至5年不等。戴逸承醫師說，如果柏金遜症患者很配合，依照指示服藥、維持規律運動、作息正常、睡眠充足、沒有喝酒，用藥蜜月期可能會比較長。

要想辦法增加內生性多巴胺

用藥蜜月期也和疾病進展，內生性多巴胺減少有關，戴逸承醫師說，就算完全不吃藥，經過幾年之後才開始吃柏金遜症藥物，用藥蜜月期還是一樣會縮短，因為內生性多巴胺越來越少。

為了延長用藥蜜月期，在疾病早期會希望能夠控制藥物在一定的劑量以內。戴逸承醫師說，同時要想辦法增加內生性多巴胺，例如規律運動、充足睡眠就是很好的方法，例如一天運動30分鐘、一個禮拜運動5天，每天睡眠的時間至少要6個小時。

「部分患者會因為工作的關係，而自行增加左旋多巴的劑量，想要維持動作正常。」戴逸承醫師說：「建議不要自行調整藥物，若有相關需求，都可以和醫師討論，醫師會根據工作需求、生活型態，協助調整藥物。」

延長柏金遜病用藥蜜月期有方法。

在柏金遜症早期，可能搭配多巴胺受體促效劑，戴逸承醫師說，使用多巴胺受體促效劑能夠幫助改善動作症狀，而且未來若出現藥效波動，波動的幅度會比較小。藥效波動就是有吃藥就會動，甚至會亂動，出現沒辦法控制的異動症；藥物濃度降低之後患者就變得很僵硬，像斷電一般。使用多巴胺受體促效劑的病患，當出現藥效波動時，波動的幅度會比較緩和。

每個月用手指操自我檢測

隨著柏金遜症的進展，用藥可能需要持續調整。戴逸承醫師說，建議患者就近治療，不必舟車勞頓，也可以經常和醫師討論症狀的變化、藥物的反應，讓醫師能夠適時調整。

有些柏金遜症患者或家屬會尋求偏方，戴逸承醫師說，在嘗試任何偏方之前，最好要跟您的主治醫師討論，以免花錢又傷身、得不償失。

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延長柏金遜病用藥蜜月期有方法。

「有研究發現，部分被認為是五十肩的患者，其實是柏金遜症！」戴逸承醫師提醒，若是覺得肩膀不舒服、疼痛，走路時腳抬不高、有點拖地，這些可能是柏金遜症早期症狀。

50歲以上民眾可以每個月用手指操自我檢測，步驟很簡單，在家就能做。戴逸承醫師說，請先將右手五指張開，接著拇指與食指輕按25下，然後換到左手拇指與食指輕按25下。如果發現雙側手指開闔的速度不同、角度不同，請盡快至神經科就診，才能及早發現柏金遜症！

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：肩膀痛、腳拖地可能是警訊！延長巴金森病用藥蜜月期，神經專科醫師圖解懶人包

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