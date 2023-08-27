柏金遜症｜患者最怕「突然斷電」跌倒　代謝酶抑制劑能減低藥效波動

「有位60多歲的伯伯，退休之後常到假日農場種菜，平時也有運動習慣。因為巴金森病（港譯：柏金遜症），他都有按時服藥。以往早上吃藥之後能夠活動自如、可以工作，但是前一陣子開始，到了上午11點之後，就開始覺得有點力不從心，動作變得緩慢、卡卡的。」

回診經醫師評估，原來患者這個現象是「巴金森病的藥效波動現象」。衛生福利部雙和醫院神經內科洪千岱醫師表示：「這樣的現象臨床上非常常見，尤其在巴金森中期階段的患者身上，於是幫他的藥物從原來的左旋多巴調整為左旋多巴加上代謝酶抑制劑COMTI。加上代謝酶抑制劑後，患者就覺得狀況明顯改善，不需要擔心藥效不夠長而縮減運動或工作的時間。而且因為是調整成複方製劑，不必多吃一顆藥，使用方便，讓他相當滿意。」

左旋多巴藥物很容易被代謝掉

巴金森病患者常會出現顫抖、僵硬、動作緩慢等動作障礙，這些症狀與腦部缺乏多巴胺有關。洪千岱醫師指出，左旋多巴能夠幫助補充多巴胺，對於改善巴金森病的動作症狀相當有效，是治療巴金森病最重要藥物之一。

但是患者常會遇到一些煩惱。洪千岱醫師說，因為左旋多巴的藥物半衰期大約2.5至3個小時，很容易被代謝掉，所以服藥之後，藥物在血中的濃度很難長時間維持。

洪千岱醫師說，疾病初期患者腦部的多巴胺神經元雖較健康人少但仍然能維持部分功能，既能夠自行分泌多巴胺，也能夠儲存部分未使用的口服補充多巴胺，但患者腦部的多巴胺神經元隨著年紀增加持續減少時，能保存的口服補充多巴胺也越來越少，症狀改善就得更仰賴每一次補充藥物左旋多巴，也會出現藥效波動（motor fluctuations）的狀況，藥物有效的區間越來越狹窄。藥物的血中濃度在治療範圍中，症狀就改善；藥物的血中濃度下降，症狀就惡化，動作變得僵硬、緩慢、無法自由行動。