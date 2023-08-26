柏金遜症｜患者調節生活好重要　簡單幾招就可以延長「用藥蜜月期」

那是一位五十多歲的女士，因為手抖、肩膀痛而發現巴金森病（港譯：柏金遜病）。義大醫院神經科戴逸承醫師指出，因為工作的關係，患者想要改善動作症狀便使用藥物，出現較強的購物衝動。在與醫師詳細討論後，她了解到運動的重要性，便開始每天運動至少三十分鐘，經過三個月左右，她使用的藥物劑量可以降到原本的一半，動作症狀還是控制得非常好，而且購物衝動也消失了。

巴金森病患的症狀有很多種，常見的是手抖、僵硬、動作變慢等。戴逸承醫師指出，一般而言僵硬與動作變慢對藥物的反應比較好，所以有些患者在服藥之後，因為手抖的狀況不會有明顯進步，所以會考慮使用其他方法治療。

初期藥效可以撐到6個小時

巴金森病的病程可分成五期，每個階段使用的藥量不太一樣。如果患者為了讓症狀改善而擅自調整藥量，可能會縮短用藥蜜月期，增加藥效波動的風險。

巴金森病患者在開始服藥的時候，藥效持續的時間會超過藥物的半衰期，讓症狀明顯改善。戴逸承醫師說，例如巴金森病常用的左旋多巴，半衰期約2個小時左右，可是剛開始使用左旋多巴的病患，藥效可以撐到6個小時，甚至8個小時。這是因為腦部還有內生性多巴胺，患者只要稍微補充多巴胺，就能夠改善症狀，所以服用左旋多巴之後，藥效可以撐很久，而被稱為「用藥蜜月期」。