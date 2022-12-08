柏金遜｜柏金遜非絕症 穩定用藥、多與醫護溝通延緩惡化

柏金遜非絕症 穩定用藥、多與醫護溝通延緩惡化

柏金遜症是一種不可逆的神經退化性疾病，雖然目前沒有根治的方法，不過可以透過藥物長期穩定的治療，避免症狀惡化，不可擅自停藥。彰化基督教醫院神經醫學部醫師陳彥中表示，柏金遜症有將近十種以上的藥物可以做選擇，治療藥效、劑量、顆數、頻次、副作用等，都可以與醫生多加溝通、討論，以達到最好的治療效果。 柏金遜症狀有這些 及早發現及早治療 柏金遜氏症的症狀包括，肢體僵硬、動作緩慢、步態異常、靜止性顫抖等，陳彥中醫師表示，患者來求診多以動作症狀為主，比如說動作變慢的核心症狀，此外，有些人會合併靜止性的顫抖，像是看電視、休息的時候手會不自覺地顫抖起來；或是肢體相對比較僵硬，可能容易跌倒，或步態不穩；病友面容僵硬，會覺得好像沒有笑容，所謂的撲克臉、面具臉。

柏金遜雖不可逆 但可透過藥物避免症狀惡化 柏金遜症雖然不可逆，但可以透過藥物有效減緩症狀，陳彥中醫師表示，柏金遜的治療藥物可分為四大類型，以病理上來說柏金遜是大腦退化，造成神經傳導物質——多巴胺分泌不夠，所以最直接、最常見的治療方式就是補充外來的多巴胺，即是左旋多巴胺系列藥物；第二種是刺激多巴胺受器的藥物；第三種是抑制多巴胺分解；最後一種是可以幫助步態或靜止性顫抖的相關藥物。 柏金遜症在藥物治療上有許多選擇，對於這種需要長期穩定治療的疾病，藥物副作用常常是治療上的一大困境與考驗。陳彥中醫師提到，患者在進行藥物治療時，要跟醫生多加討論對藥效的期待與訴求，此外，治療上除了動作症狀上的改善，也要注意非動作症狀，例如有沒有變得比較憂鬱或恐慌？晚上會不會容易流汗？平時覺得腳痠？睡眠時會不會做惡夢甚至拳打腳踢或跌落床下等。當發現非動作障礙有增加時，也應該主動與醫師說明，以便醫師調整用藥，掌握病情。