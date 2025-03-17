柑橘果皮別再丟！富含護腸「1成分」常被忽略 醫推2健康吃法

什麼是「川陳皮素」？黃郁純醫生舉例，成熟橘子的果皮經曬乾或烘乾後，就是中藥裡的陳皮，裡面就富含「川陳皮素」。川陳皮素是一種多酚，也是果皮之所以吃起來微苦的來源，屬於柑橘類黃酮的一種。其中台灣盛產的台灣香檸，川陳皮素更幾乎是所有柑橘類之冠。

橙、柑橘、椪柑等柑橘類水果相當普遍。大腸直腸外科黃郁純醫生指出，這類水果不僅富含維他命C，還含有「川陳皮素(Nobiletin)」，除了有助於降血脂外，對腸道健康相當有益，能修復受損的腸道屏障，並降低腸道慢性發炎，卻經常被忽略。

腸道長期發炎增罹癌風險 「川陳皮素」助修復腸道屏障、降低發炎

黃郁純醫生分享，根據2025年刊登在《Molecular Medicine》的研究指出，「川陳皮素」可能有助於恢復高脂肪飲食(HFD)所引起的腸道屏障受損。高脂肪飲食會造成腸道屏障受損，原因是飲食結構影響了腸道微生態的組成，進而改變短鏈脂肪酸的含量。高脂肪飲食多為高油、高糖與加工食品，無形中破壞了腸道菌相，降低腸道微生態的菌種多樣性，容易導致腸道屏障損傷，加速腸道發炎。

另外，近年來發炎性腸道疾病(IBD)患病率不斷增加，若腸道持續處在發炎階段，可導致腸道黏膜細胞加速發炎，並提高纖維化的機率。黃郁純醫生指出，IBD的主要表現為「潰瘍性結腸炎」與「克隆氏症」，其中前者較為常見。患者可能出現慢性腹瀉、腹痛、血便、黏液便等症狀，且腸道長期發炎、不易根治，久而久之罹患大腸癌的機率也將增加。根據2019年刊登在《歐洲營養雜誌》的研究指出，川陳皮素可減輕小鼠結腸炎的發炎症狀，還能降低人類腸成纖維細胞中促發炎細胞因子的表達。