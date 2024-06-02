染新冠胸悶胸痛 竟是「急性心肌梗塞」 醫列身體警號症狀

若感到胸悶胸痛、冒冷汗、呼吸困難等不適，應盡早至心臟內科門診或急診就醫。

54歲的江小姐，長期患有糖尿病及高血壓，並於數年前因末期腎疾病開始接受規則的血液透析治療。江小姐因長期胸悶不適就醫，接受心導管檢查顯示兩條冠狀動脈有嚴重狹窄，其中右冠狀動脈為長期慢性完全阻塞，花費數小時打通並置放冠狀動脈塗藥金屬支架。

確診新冠服藥後胸悶胸痛 就醫竟是急性心肌梗塞

手術順利完成的江小姐在出院後幾天開始出現發燒及上呼吸道感染症狀，在家自行快測後確診新型冠狀病毒感染，開始服用抗病毒藥物。然而卻在數日後出現胸悶胸痛冒冷汗症狀，至急診就醫後，心電圖顯示急性心肌梗塞，於是由心臟科團隊緊急安排介入性心導管治療。

心導管檢查顯示，原先嚴重狹窄但仍有血流尚未處理的冠狀動脈左迴旋支，在短時間內轉變為急性完全阻塞，造成此次的急性心肌梗塞。經過心導管團隊搶救，順利將阻塞的左迴旋支冠狀動脈打通，並置放塗藥金屬支架治療。江小姐術後恢復良好，此次心肌梗塞因搶救即時，未造成心臟功能衰退或影響，治療後順利解除隔離，並於一周後出院。