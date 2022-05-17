第五波疫情後，全港累計約120萬人確診，不少患者即使轉陰後仍受長新冠困擾，其中最常見的症狀為咳嗽。有中醫師指出，Omicron康復者一般以內傷咳嗽為主，內傷咳嗽多為久病，易反覆發作，較難斷尾，提醒康復者應多注意飲食及保暖。

註冊中醫師李佩羲指，咳嗽與肺部關係密切，但其他臟腑的功能失調都可能引起咳嗽，「咳嗽的成因主要是由於肺氣不清，失於宣肅，肺氣上逆而成，可以分為外感及內傷兩大類。外感咳嗽是由於氣候突變，感染外邪而發病，病程較短；而內傷咳嗽是由於臟腑功能失調，或者外感咳嗽未得到妥善治療而轉化為內傷咳嗽。」

了解患者體質

李佩羲稱，「從患者咳嗽的聲音大小、發作時間、乾咳或帶痰咳嗽、痰的顏色和氣味，可以判斷及了解患者的體質。」一般而言，晨起咳嗽陣發性加劇，咳嗽連聲重濁，痰出咳減者多為痰濕或痰熱咳嗽；黃昏或夜間加重，咳聲短促者多屬肺燥陰虛；平臥咳嗽加劇，持續伴氣喘，多為久咳致喘的虛寒證；痰白而稀薄屬風屬寒；痰黃而黏稠屬熱；痰白清稀帶泡屬虛屬寒；痰帶血絲多屬肺熱或陰虛。

內傷咳嗽為主

Omicron康復者一般以內傷咳嗽為主，李佩羲表示，常見有三種證型，第一種是痰濕蘊肺，患者的咳嗽症狀會反覆發作，早晨或進食後痰多，痰色白黏稠，痰出咳減，大便散爛，胃脹，胸悶，疲倦無精神，舌苔白膩及脈濡滑。「治法為健脾燥濕，化痰止咳，常用中藥有陳皮、桔梗、茯苓、半夏等。」

第二種證型為痰熱鬱肺，症狀為咳嗽急促，喉嚨有痰聲，痰黃甚至綠，身熱，口乾，胸肋部在咳嗽時覺得疼痛，舌紅苔黃膩，脈滑數，常用的中藥有貝母、黃芩、竹茹，痰如果呈黃綠色或有腥味時會加入魚腥草等清熱解毒藥材。而乾咳，痰少或不顯，或痰中帶血絲，聲音沙啞，口乾，夜間出汗，潮熱，手足心熱，舌尖紅少苔，脈細數，則屬於肺陰虧耗。常用於治療的中藥包括沙參、麥冬、玉竹、梨及五味子等。

忌食肥膩辛辣

李佩羲續指，「內傷咳嗽多為久病，容易反覆發作，病情較長。」提醒康復者在患病期間要注意飲食，包括慎食肥膩食品，以免礙脾助濕生痰，忌食辛辣動火食品，避免煙酒及接觸煙塵刺激，同時須特別注意保暖。