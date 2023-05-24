癢疹｜染疫1個月後皮膚突然出紅疹超痕！可能都係長新冠

新冠後的癢疹與一般過敏疹外觀類似，以凸或平的紅疹為主，並不會特別嚴重，可是皮疹和搔癢症狀會持續數週甚至更久，因此治療上更需要持久恆心。

42歲林小姐，主訴這一周以來四肢和身體冒出疹子，本來不以為意，疹子卻愈來愈多，尤其半夜常被癢醒，導致睡眠質素欠佳，這才驚覺事態嚴重，前往醫院就醫診治，才發現癢疹原因是感染新冠後導致的皮膚過敏。

無敏過史、癢疹發作前一個月確診 恐是新冠後遺症

臺北市立聯合醫院仁愛院區過敏免疫風濕科醫師蔡明翰表示，患者就醫時提到，從未發生過敏相關症狀，這次癢疹發作前並沒有吃到海鮮、止痛藥以及抗生素等，也沒有特別接觸到動植物。

經過再次仔細詢問病史發現，在這次癢疹發作前一個月曾確診新冠，所幸在被感染前已經打了數劑新冠疫苗，所以這次確診是輕症，康復後也沒有產生咳、喘等呼吸道相關症狀，然而皮膚卻開始搔癢起疹子。