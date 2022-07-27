長壽｜染色體缺陷 令男性短命啲？

香港人的壽命在全球名列前茅，尤其是女性平均壽命達88歲，比男性的83歲多5年。為何女性比較長命？有研究發現，男性隨著年紀增長，Y染色體的缺陷會導致心肌產生疤痕，繼而發生致命的心臟衰竭，或是男性普遍比女性短命的原因之一。
Y染色體與心臟病有關
該項在《Science》發表的研究指不同國家的男性，平均壽命也比女性為短，尤其是60歲過後，男士們似乎更容易衰老及死亡。研究發現，女性有兩條X染色體，男性則有一條X與一條Y染色體，而Y染色體缺陷就與心血管疾病、心臟衰竭有關係，而隨著染色體缺陷增加，潛在的死亡風險也會上升。
抗疤痕藥或有用
研究人員指出，今次是首項研究直接證明染色體缺陷可直接影響男性健康，雖然目前未有簡便的方法可以確定哪些人的Y染色體有缺陷，但相關發現可用於研究預防男性疾病的方法和治療，從以減低男性的死亡風險。
據研究人員估計，多達40%年屆70歲帶有Y染色體缺陷的男性，或許能透過使用現有的抗疤痕藥物，抵銷染色體缺陷造成的有害影響，而這些疤痕可能不限於心臟，也可能發生在身體其他部位。
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