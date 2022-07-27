長壽｜染色體缺陷 令男性短命啲？

香港人的壽命在全球名列前茅，尤其是女性平均壽命達88歲，比男性的83歲多5年。為何女性比較長命？有研究發現，男性隨著年紀增長，Y染色體的缺陷會導致心肌產生疤痕，繼而發生致命的心臟衰竭，或是男性普遍比女性短命的原因之一。

Y 染色體與心臟病有關

該項在《Science》發表的研究指不同國家的男性，平均壽命也比女性為短，尤其是60歲過後，男士們似乎更容易衰老及死亡。研究發現，女性有兩條X染色體，男性則有一條X與一條Y染色體，而Y染色體缺陷就與心血管疾病、心臟衰竭有關係，而隨著染色體缺陷增加，潛在的死亡風險也會上升。