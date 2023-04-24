柔軟蓬鬆好想摸！外國「綿羊療法」超萌

與可愛動物互動好療愈！英國一位醫療診所員工在工作之餘喜歡務農，不僅獲得多項農業展覽冠軍，更在某次活動時，發現客人與家中綿羊互動時開心又紓壓，因此開始提供「綿羊治療課程」，這些綿羊相當親人，人們可以靠近並擁抱牠們。

動物輔助治療又稱動物輔助療法，是加入動物參與的一種療育方式，動物經過篩選和訓練後，可以協助人們在認知、情緒、社會人際、教育、復健、壓力調適等功能，如治療犬、馬術療法、海豚療法等。

瓦萊州黑鼻羊 當起治療羊

《BBC》報道，卡拉麥勞邦特(Carla McLeod Bunter)是4個孩子的母親，在一家診所全職工作，她原本沒有農業或放牧背景，但工作之餘喜歡務農。2020年，卡拉從過世的祖母那裡繼承一筆遺產，孩子也投入的自己的金錢，全家人買了一些稀有的瓦萊州黑鼻羊。卡拉開始自學農業知識，一圓當牧羊女的夢想。

2022年，卡拉在英格蘭家中舉辦一場品酒療法活動時，讓客人在花園散步、餵養和擁抱羊隻，她觀察到客人的反應非常積極，並發現這些動物可以在精神上幫助人們，「如果人們能與動物互動受益，這是一件很棒的事情。看到人們以及他們對這個活動的反應，我很樂意將這份熱情帶給更多的人。」

在全家人的努力之下，他們參加了2022年的英國農業展覽－皇家浴場與西部鄉村秀，並榮獲多項冠軍。卡拉表示：「每個人都笑了，因為我在空閒的時候，確實喜歡穿高跟鞋，我不是典型的牧羊女。」

現在，卡拉在蘭布魯克小屋農場的活動上，介紹她的瑞士瓦萊州羊，並讓客人與綿羊單獨共處，「這是一種很好的紓壓方式，牠們會讓你微笑、讓你快樂。」這個家庭擁有14隻羊、1匹小馬和用於救助的雞，隨著羊隻繁殖期的到來，未來將會有更多小羊加入。

瓦萊黑鼻羊原產自瑞士瓦萊州，是家養綿羊品種，其特色是面部、耳朵、雙膝和四肢為黑色，毛皮為白色，呈蓬鬆狀。它們雖然體型嬌小，但對於高山地帶的嚴寒氣候有很強的適應能力，能夠在陡峭的石坡爬行與覓食。

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