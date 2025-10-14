熱門搜尋:
健康
2025-10-14 15:45:00

柿餅/菇類/糯米等6種食物常造成腸阻塞 細嚼慢嚥最重要

腸塞

當腸道內容物無法正常通過消化道排出肛門，就有可能造成「腸阻塞」產生腹脹、腹痛、嘔吐、便秘等症狀。

近期有男童因為不喜歡香菇的味道，吃便當時不敢咀嚼而將整顆香菇吞下，結果造成腸阻塞送醫治療。光田綜合醫院肝膽腸胃科主任陳俊欽指出，除了香菇等菇類之外，還有其他食物也容易造成腸道阻塞，提醒在吃這些食物時應特別注意。

6食物易腸阻塞 纖維多、咀嚼不易難消化的都應注意

當腸道內容物無法正常通過消化道排出肛門，就有可能造成「腸阻塞」產生腹脹、腹痛、嘔吐、便秘等症狀。陳俊欽主任表示，最常造成腸阻塞的食物包括：

  • 菇類(纖維多不好消化)
  • 糯米類(不好消化)
  • 筍、筍乾等(纖維多咀嚼不易、不好消化)
  • 帶梗、質地較硬的蔬菜(纖維多、較硬咀嚼不易)
  • 柿、柿餅(柿子含有黏稠果膠，容易和其他食物黏成一坨，導致蠕動速度變慢，可能會愈滾愈大坨最後卡在腸道)
  • 肉乾(乾燥食物缺乏水分、較硬咀嚼不易、不好消化)

陳俊欽主任分享，曾有位患者本身是菜農，每天都會吃很多自己種的菜，吃飯速度很快沒有好好咀嚼導致腸阻塞，就醫後電腦斷層檢查發現大腸內有蔬菜形成的糞石，大小超過5公分，造成大腸及小腸腫脹、缺血、潰瘍。

杮

柿子含有黏稠果膠，容易和其他食物黏成一坨，導致蠕動速度變慢，可能會愈滾愈大坨最後卡在腸道。

避免腸阻塞細嚼慢嚥很重要 也要多喝水、適度運動

因此，在吃這些食物時一定要細嚼慢嚥，陳俊欽主任強調，細嚼慢嚥是最重要的，尤其腹部動過刀的人容易腸黏連導致通道狹窄，飲食的部分更要特別注意。

另外陳俊欽主任也提醒，平時要多喝水，因為食物如果又乾又不好消化很容易停頓在腸道，可能會和其他食物卡在一起，愈積愈大坨造成腸阻塞，而且還要適度運動，以免不好消化的食物在體內沉積時間更長，也要維持良好的排便習慣，至少2天排便1次。

飲水

慢嚼細嚥、多喝水，有助避免腸阻塞。

腸阻塞喝水疏通就好？如何治療？一定要手術嗎？

那很多人就很好奇了，如果是這樣的話，腸道阻塞是不是多喝水就能改善了呢？對此，陳俊欽主任表示，如果沒有阻塞得很厲害，確實就像排水孔堵住一樣，大量沖水會有幫助，但是如果已經塞住了，腸道腫脹、想吐，這時若喝大量的水只是壓倒它的最後一根稻草而已，反而會吐得稀哩嘩啦。

所以陳俊欽主任提醒，如果已有明顯腹脹、想吐等情形，不要依靠自己的偏方，應盡早就醫，而且腸阻塞不一定要動手術，大約90%的患者打點滴、暫時空腹並透過促進腸胃蠕動消化的針劑或灌腸，3天內就能緩解，僅有一成的患者需要外科介入，但有些個案也可以透過內視鏡治療改善。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

