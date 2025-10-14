柿餅/菇類/糯米等6種食物常造成腸阻塞 細嚼慢嚥最重要

近期有男童因為不喜歡香菇的味道，吃便當時不敢咀嚼而將整顆香菇吞下，結果造成腸阻塞送醫治療。光田綜合醫院肝膽腸胃科主任陳俊欽指出，除了香菇等菇類之外，還有其他食物也容易造成腸道阻塞，提醒在吃這些食物時應特別注意。

6 食物易腸阻塞 纖維多、咀嚼不易難消化的都應注意 當腸道內容物無法正常通過消化道排出肛門，就有可能造成「腸阻塞」產生腹脹、腹痛、嘔吐、便秘等症狀。陳俊欽主任表示，最常造成腸阻塞的食物包括： 菇類 ( 纖維多不好消化 )

糯米類 ( 不好消化 )

筍、筍乾等 ( 纖維多咀嚼不易、不好消化 )

帶梗、質地較硬的蔬菜 ( 纖維多、較硬咀嚼不易 )

柿、柿餅 ( 柿子含有黏稠果膠，容易和其他食物黏成一坨，導致蠕動速度變慢，可能會愈滾愈大坨最後卡在腸道 )

肉乾 ( 乾燥食物缺乏水分、較硬咀嚼不易、不好消化 ) 陳俊欽主任分享，曾有位患者本身是菜農，每天都會吃很多自己種的菜，吃飯速度很快沒有好好咀嚼導致腸阻塞，就醫後電腦斷層檢查發現大腸內有蔬菜形成的糞石，大小超過5公分，造成大腸及小腸腫脹、缺血、潰瘍。

避免腸阻塞細嚼慢嚥很重要 也要多喝水、適度運動 因此，在吃這些食物時一定要細嚼慢嚥，陳俊欽主任強調，細嚼慢嚥是最重要的，尤其腹部動過刀的人容易腸黏連導致通道狹窄，飲食的部分更要特別注意。 另外陳俊欽主任也提醒，平時要多喝水，因為食物如果又乾又不好消化很容易停頓在腸道，可能會和其他食物卡在一起，愈積愈大坨造成腸阻塞，而且還要適度運動，以免不好消化的食物在體內沉積時間更長，也要維持良好的排便習慣，至少2天排便1次。