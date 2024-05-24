核心肌群訓練｜橡筋帶兩招健身 長者減肥人士適用

練核心肌核很多人會想起捲腹、平板支撐等動作，若利用橡筋帶的話，站著也可以做！尤其對於長者、過重人士，站著做可以減低受傷風險。訓練核心肌群（英文：core muscles）作用在於提升軀幹穩定性，所以練習動作幅度相對較小，因此訓練時應更專注於肌肉發力以達更良好效果。