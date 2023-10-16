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健康
2023-10-16 08:30:02

桌遊體驗 關注精神健康

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香港心理衞生會生命抉擇劇場Table For Choices

香港心理衞生會希望透過桌上角色扮演遊戲—《生命抉擇劇場Table For Choices》，讓大家能夠多加關注個人精神健康。

香港人生活節奏急速，加上工時長、超時工作文化，較容易患上精神與心理健康疾病。根據《香港精神健康調查2010-2013》，每7個香港人就有1個有精神健康困擾，香港心理衞生會希望透過桌上角色扮演遊戲—《生命抉擇劇場Table For Choices》，讓大家能夠多加關注個人精神健康。

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尋找專長及熱愛事情

世界衛生組織於2007年將精神健康定義為「能否對生活感到有充實感，能否了解自己的潛力，應對一般的生活壓力，能夠有成效地工作，並能夠對社會作出貢獻」。想守護精神健康，找到自己的專長和熱愛的事情，更能有效預防患上心理疾病。不妨試填香港心理衞生會《全港抗抑鬱 測試大行動2023》的問卷，以了解自己的心理健康！

抗抑鬱測試問卷：https://formfacade.com/sm/prL7fHerS

角色

參加者化身為故事中的角色，透過高度自由的行動抉擇、互動討論和擲骰判定，參與劇情中的調查、訪談和衝突等活動。

分享想法

此外，香港心理衞生會首度引入「體驗式活動x精神健康」新類型互動工作坊《生命抉擇劇場Table For Choices》，透過桌上角色扮演遊戲令玩家了解及關注精神健康。參加者化身為故事中的角色，透過高度自由的行動抉擇、互動討論和擲骰判定，參與劇情中的調查、訪談和衝突等活動，最終導致不同的結局。遊戲十分簡單，任何人都可參與，只需思考自己若成為劇中人物，會做出怎樣的選擇，並與主持人分享想法，然後擲骰判定以確定是否成功通過。

生命抉擇劇場Table For Choices

遊戲中需要與主持人分享想法，可能需要寫下一些筆記。

《生命抉擇劇場Table For Choices》公眾體驗場活動詳情

日期：2023111()
時間：晚上710(3小時)
地點：九龍觀塘茶果嶺道81號茜草灣鄰里社區中心4
人數：8
劇本：《殘酷的兇手》
收費：全免
報名連結：https://bit.ly/3LSYJZd

 

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