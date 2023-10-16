桌遊體驗 關注精神健康

香港心理衞生會希望透過桌上角色扮演遊戲—《生命抉擇劇場Table For Choices》，讓大家能夠多加關注個人精神健康。

香港人生活節奏急速，加上工時長、超時工作文化，較容易患上精神與心理健康疾病。根據《香港精神健康調查2010-2013》，每7個香港人就有1個有精神健康困擾，香港心理衞生會希望透過桌上角色扮演遊戲—《生命抉擇劇場Table For Choices》，讓大家能夠多加關注個人精神健康。

分享想法 此外，香港心理衞生會首度引入「體驗式活動x精神健康」新類型互動工作坊《生命抉擇劇場Table For Choices》，透過桌上角色扮演遊戲令玩家了解及關注精神健康。參加者化身為故事中的角色，透過高度自由的行動抉擇、互動討論和擲骰判定，參與劇情中的調查、訪談和衝突等活動，最終導致不同的結局。遊戲十分簡單，任何人都可參與，只需思考自己若成為劇中人物，會做出怎樣的選擇，並與主持人分享想法，然後擲骰判定以確定是否成功通過。