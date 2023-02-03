梁朝偉抖音拍片認有社交恐懼症 一文了解常見症狀及治療方法

梁朝偉抖音拍片認有社交恐懼症 香港著名演員梁朝偉早前首度在抖音上拍片介紹自己，他指自己偶爾會發呆、偶爾將自己藏起來，更笑言「你覺得我這雙眼睛會說話，也許是因為我不善於用語言去表達自己的人。」他更在片中承認自己患有「社交恐懼症」，指他在初次與人見面時會感到十分緊張、人多的時候更會不知所措，即使有很多話想要跟別人分享，亦不知道該如何開口。不過，他亦有分享自己多年來靠3招克服社交恐懼症，分別是「微笑、揮手及畀心」。

甚麼是社交恐懼症？了解社交恐懼症成因 根據醫管局網頁，社交恐懼症屬於其中一種焦慮症，患者持續地對一種或多種社交情境感到焦慮或恐懼，甚至抱有負面思想，最終令他們無法擁有正常的社交活動，甚或會嚴重影響患者的生活、工作或學業。社交恐懼症大多在患者青少年時期出現。至於社交恐懼症的成因，如果家族中曾有人患社交恐懼症，下一代患病機率會較大；對於曾經在社交場合中有過不愉快或恐懼的經歷 人士，他們往後在同類場合上亦會較易產生恐懼。另外，在兒童時期曾遭受欺凌者亦較易患有此病。