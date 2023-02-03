梁朝偉抖音拍片認有社交恐懼症 一文了解常見症狀及治療方法

梁朝偉抖音拍片認有社交恐懼症
香港著名演員梁朝偉早前首度在抖音上拍片介紹自己，他指自己偶爾會發呆、偶爾將自己藏起來，更笑言「你覺得我這雙眼睛會說話，也許是因為我不善於用語言去表達自己的人。」他更在片中承認自己患有「社交恐懼症」，指他在初次與人見面時會感到十分緊張、人多的時候更會不知所措，即使有很多話想要跟別人分享，亦不知道該如何開口。不過，他亦有分享自己多年來靠3招克服社交恐懼症，分別是「微笑、揮手及畀心」。
甚麼是社交恐懼症？了解社交恐懼症成因
根據醫管局網頁，社交恐懼症屬於其中一種焦慮症，患者持續地對一種或多種社交情境感到焦慮或恐懼，甚至抱有負面思想，最終令他們無法擁有正常的社交活動，甚或會嚴重影響患者的生活、工作或學業。社交恐懼症大多在患者青少年時期出現。至於社交恐懼症的成因，如果家族中曾有人患社交恐懼症，下一代患病機率會較大；對於曾經在社交場合中有過不愉快或恐懼的經歷 人士，他們往後在同類場合上亦會較易產生恐懼。另外，在兒童時期曾遭受欺凌者亦較易患有此病。
社交恐懼症常見症狀
社交恐懼症的常見症狀主要可以分為生理及心理上兩類。先談生理上的症狀，社交恐懼症患者會社交場合出現臉紅、大量流汗、手震發抖、聲音震顫、噁心、說話困難及心悸等症狀；在心理上，他們會極度懼怕與陌生人相處，甚至害怕被人評論、擔心自己會尷尬或出醜，如果情況嚴重，甚至會影響患者正常的生活，此時應尋求醫生協助。
社交恐懼症治療方法
最後，如果患者情況嚴重，醫生或需要處方藥物治療以改善他們症狀，包括較常用的血清素調節劑(SSRI)及血清素及腦腎上腺素調節劑(SNRI)，可以令患者血清素及腦腎上腺素回復平衡，改善他們出現上述症狀，但藥物有機會引致噁心、失眠及疲累等短期副作用。除了藥物治療外，社交恐懼症患者亦可以接受認知行為治療，由臨床心理學家通過面談、分析及各種技巧，幫助患者糾正思想上的謬誤，從而改善他們逃避社交行為及減低社交焦慮。
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