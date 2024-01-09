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健康
2024-01-09 10:03:00

梅尼爾氏症｜耳水不平衡可能關肩頸事？ 一招速效解決頭暈！

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梅尼爾氏症

梅尼爾氏症目前病因不明，不過主要的病理機轉是因為內耳淋巴循環異常，造成內耳淋巴水腫，產生突發性的強烈暈眩、耳鳴、聽力減損等症狀。

耳水不平衡正名為「梅尼爾氏症」，是一種內耳疾病，患者常會突然暈眩感到一陣天旋地轉，嚴重甚至只能躺在床上無法移動，工作、生活都會受到影響。面對這樣的疾病，中醫、西醫有不同的治療方式，不過除了藥物、手術以外，其實針灸治療梅尼爾氏症是快速有效的。

中西醫整合針灸門診楊龍駿醫師表示，傳統中西醫主要都是針對耳朵、內耳方面去著手，比較不會考慮到周邊組織器官對耳朵的影響，但是其實很多梅尼爾氏症患者有肩頸方面的問題，從肩頸著手透過針灸治療，能針對內臟器官或神經組織進行較深入地刺激，達到更快、更好地療效。

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梅尼爾氏症

無論站著、坐著、躺著隨時都有可能會突然出現突發性暈眩，因此病患常常坐著不敢亂動，更恐懼外出。

內耳淋巴水腫引發症狀 西醫如何治療梅尼爾氏症？

梅尼爾氏症目前病因不明，不過主要的病理機制是因為內耳淋巴循環異常，造成內耳淋巴水腫，產生突發性的強烈暈眩、耳鳴、聽力減損等症狀。楊龍駿醫師提到，其中最讓人驚慌的就是突發性暈眩，因為無論站著、坐著、躺著隨時都有可能會突然出現症狀，因此病患常常坐著不敢亂動，更恐懼外出。

楊龍駿醫師表示，一般來說西醫會先用藥物控制，像利尿劑(消水腫)、血管擴張劑(增進淋巴血液循環)等，再加上止暈藥、鎮靜劑等改善症狀，如果藥物控制不是很理想，可能就要考慮外科手術治療，包含內淋巴囊手術、迷走神經切除術、前庭神經切除術等。

耳針

針灸治療主要就是先鬆解僵硬的肩頸、減緩肌肉張力，間接使內耳肌肉獲得紓緩，讓淋巴血液循環變得更好，改善水腫問題，之後再透過頭針、耳針等來治療耳鳴、聽力等問題。

中醫針灸也可以治療 從「肩頸」著手改善內耳淋巴

傳統的中醫和西醫一樣，治療方式大多還是以藥物為主，其實單獨使用針灸來治療梅尼爾氏症往往比藥物的治療更快速有效。楊龍駿醫師說明，內耳淋巴循環異常有時是肩頸方面的問題所造成的，因為肩頸的部分肌肉會延伸到耳朵、內耳，假如肌肉過度緊繃、錯位或張力不對等動態結構改變時，內部淋巴血液循環也會受到影響，造成淋巴水腫。

因此，針灸治療主要就是先鬆解僵硬的肩頸、減緩肌肉張力，間接使內耳肌肉獲得紓緩，讓淋巴血液循環變得更好，改善水腫問題，暈眩的症狀通常都能夠快速地緩解，之後再透過頭針、耳針等來治療耳鳴、聽力等問題。

楊龍駿醫師表示，通常梅尼爾氏症患者做完第一次針灸治療後，就會感受到立即的效果，經過12個療程，症狀就會慢慢減輕並治愈，治愈率約有八成到八成半，而且一般來說梅尼爾氏症病人常有吃藥吃不好、容易復發等情形，但經過針灸治療後的病人幾乎沒有復發。

曾經有位40多歲男性，本身在工地工作，但因為梅尼爾氏症發作，不論是白天工作、半夜睡覺睡到一半，隨時都會突發性暈眩、耳鳴、想吐，可能會因此在工地工作、騎車外出時發生意外，讓他害怕得不敢出門、無法工作。

楊龍駿醫師提到，這名男性患者幾乎每天都要去醫院急症室報到，家屬認為這樣下去不是辦法，因此患者便前來針灸門診尋求治療，在第一次針灸後，病人表示隔天狀況很好，只是有時還會有暈眩的問題，但在第二次治療後就沒有明顯的暈眩，連續治療約一個療程後患者已經痊愈，並回到工作崗位上。

治療後應適當運動、維持良好的睡眠作息、減少刺激性的食物。

治療後應適當運動、維持良好的睡眠作息、減少刺激性的食物。

治療該注意甚麼？如何保養預防梅尼爾氏症發作？

針灸可以協助治療梅尼爾氏症患者，不過治療後的保養也是一大重點，楊龍駿醫師表示，睡眠不充足、熬夜、工作壓力太大、常常吸煙、喝酒、吃太辣或太鹹的東西等，都容易好發梅尼爾氏症，因此治療後應適當運動、維持良好的睡眠作息、減少刺激性的食物。

另外，現在梅尼爾氏症的治療方式其實相當多元，楊龍駿醫師提醒，有時梅尼爾氏症治療會用到高劑量類固醇、鎮靜劑等，產生一些藥物副作用，因此如果吃藥後症狀一直沒有改善的話，應另尋其他治療方式，以免梅尼爾氏症的問題還沒解決又有新的問題出現。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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