梅尼爾氏症｜耳水不平衡可能關肩頸事？ 一招速效解決頭暈！

耳水不平衡正名為「梅尼爾氏症」，是一種內耳疾病，患者常會突然暈眩感到一陣天旋地轉，嚴重甚至只能躺在床上無法移動，工作、生活都會受到影響。面對這樣的疾病，中醫、西醫有不同的治療方式，不過除了藥物、手術以外，其實針灸治療梅尼爾氏症是快速有效的。 中西醫整合針灸門診楊龍駿醫師表示，傳統中西醫主要都是針對耳朵、內耳方面去著手，比較不會考慮到周邊組織器官對耳朵的影響，但是其實很多梅尼爾氏症患者有肩頸方面的問題，從肩頸著手透過針灸治療，能針對內臟器官或神經組織進行較深入地刺激，達到更快、更好地療效。

內耳淋巴水腫引發症狀 西醫如何治療梅尼爾氏症？ 梅尼爾氏症目前病因不明，不過主要的病理機制是因為內耳淋巴循環異常，造成內耳淋巴水腫，產生突發性的強烈暈眩、耳鳴、聽力減損等症狀。楊龍駿醫師提到，其中最讓人驚慌的就是突發性暈眩，因為無論站著、坐著、躺著隨時都有可能會突然出現症狀，因此病患常常坐著不敢亂動，更恐懼外出。 楊龍駿醫師表示，一般來說西醫會先用藥物控制，像利尿劑(消水腫)、血管擴張劑(增進淋巴血液循環)等，再加上止暈藥、鎮靜劑等改善症狀，如果藥物控制不是很理想，可能就要考慮外科手術治療，包含內淋巴囊手術、迷走神經切除術、前庭神經切除術等。