梨形身材好苦惱？4類運動幫你改造曲線 擊退豐滿下半身

不少人都是坐多過企，難免令脂肪囤積於臀部和大腿，形成下半身較為豐滿的梨形身材，導致身形比例不理想。但大家毋須為此苦惱，只要通過一系列的運動計劃，便可以有效改善梨形身材，跟著做以下4種簡單運動，就可以幫助你重塑曲線。

深蹲 可以針對臀部和大腿肌群，不但可以燃燒脂肪，更能增強下半身的肌肉力量。做深蹲時雙腳與肩部同寬站立，慢慢下蹲至大腿與地面平行，並要保持背部挺直，然後利用腿部力量站起來。每組做15至20次，重複3至4組，每日鍛練能提升基礎代謝率，令控制體重更加得心應手。

深蹲

側腿抬高 可以鍛煉及收腎臀部外側和大腿外側的肌肉。只要側臥在瑜伽墊上，一隻手支撐頭部，另一隻手放在身體前方，然後慢慢抬起上側的腿，直至感受臀部和大腿外側的肌肉收縮，便可以慢慢放下。每邊大腿做15至20次，重複3至4組，除了強化肌肉，便能改善腿部線條呢！

側腿抬高

橋式 針對臀部和下背部肌群，幫助提升臀部線條，減少臀部周圍的脂肪堆積。平躺在瑜伽墊上，雙腳與肩同寬，膝蓋彎曲，雙手放在身體兩側。用臀部和腿部力量將臀部抬高至身體呈一條直線，維持數秒鐘後緩慢放下。每組做15至20次，重複3至4組。

橋式

弓箭步 可以鍛煉下半身、尤其是大腿前後側和臀部的肌肉。雙腳與肩同寬站立，一腳向前跨出，然後降低身體重心並保持背部挺直，直到前腿大腿與地面平行，後腿膝蓋接近地面，最後用前腿力量站起來。每邊大腿做15至20次，重複3至4組。

弓箭步