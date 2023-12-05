梨狀肌造成跛腳不能走 中醫針灸結合中藥緩解

41歲劉小姐跛著腳艱難步行到診間，「醫生，我是不是坐骨神經痛呀？」並主訴右腰以下從臀部到大小腿疼痛已經好幾個禮拜了，且這幾天疼痛感加劇，連輕觸皮膚都有明顯的痛感，吃止痛藥也無法緩解，活動及翻身轉側都需要小心翼翼，連帶晚上睡眠也受到嚴重影響。經醫師觸診及理學檢查後發現主要是梨狀肌在作怪，在安排針灸治療及服用藥物的療程後，疼痛感大幅減輕，臀部及腿部也可自在活動。

坐骨神經痛 梨狀肌最常見 柳營奇美醫院中醫部許益彰醫師表示，在臨床上，坐骨神經痛是指骨刺、腰椎狹窄、椎間盤突出、脊椎滑脫等症狀壓迫到坐骨神經，造成下肢麻木、疼痛甚至無力的症狀；但若坐骨神經受到深臀肌群(梨狀肌、孖肌、閉孔肌、股方肌、近端大腿後肌等)的壓迫，也會出現類似坐骨神經痛的情形發生，其中又以梨狀肌最常見。

減輕坐骨神經壓力 留意這些因素 梨狀肌位於臀部深處，連接薦椎及股骨大轉子，負責髖關節外旋及外展，當這條肌肉壓迫坐骨神經而出現臀部疼痛或類似坐骨神經痛，即為梨狀肌綜合症。常見的病因為創傷、運動傷害、肌肉肥大、姿勢不良、結構異常等。根據文獻統計，梨狀肌綜合症佔所有下背痛(或坐骨神經痛)0.3%至6%，一般可以透過症狀、病史、理學檢查來診斷，必要時可安排醫學影像、肌電圖等檢查來幫助鑑別診斷。