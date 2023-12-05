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健康
2023-12-05 13:30:05

梨狀肌造成跛腳不能走 中醫針灸結合中藥緩解

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梨狀肌綜合症

為了預防梨狀肌綜合症的發生，建議大家平常盡量不要久坐及翹二郎腿，並減少坐太矮、太硬的椅子。

41歲劉小姐跛著腳艱難步行到診間，「醫生，我是不是坐骨神經痛呀？」並主訴右腰以下從臀部到大小腿疼痛已經好幾個禮拜了，且這幾天疼痛感加劇，連輕觸皮膚都有明顯的痛感，吃止痛藥也無法緩解，活動及翻身轉側都需要小心翼翼，連帶晚上睡眠也受到嚴重影響。經醫師觸診及理學檢查後發現主要是梨狀肌在作怪，在安排針灸治療及服用藥物的療程後，疼痛感大幅減輕，臀部及腿部也可自在活動。

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坐骨神經痛 梨狀肌最常見

柳營奇美醫院中醫部許益彰醫師表示，在臨床上，坐骨神經痛是指骨刺、腰椎狹窄、椎間盤突出、脊椎滑脫等症狀壓迫到坐骨神經，造成下肢麻木、疼痛甚至無力的症狀；但若坐骨神經受到深臀肌群(梨狀肌、孖肌、閉孔肌、股方肌、近端大腿後肌等)的壓迫，也會出現類似坐骨神經痛的情形發生，其中又以梨狀肌最常見。

梨狀肌

梨狀肌位於臀部深處，連接薦椎及股骨大轉子，負責髖關節外旋及外展。

減輕坐骨神經壓力 留意這些因素

梨狀肌位於臀部深處，連接薦椎及股骨大轉子，負責髖關節外旋及外展，當這條肌肉壓迫坐骨神經而出現臀部疼痛或類似坐骨神經痛，即為梨狀肌綜合症。常見的病因為創傷、運動傷害、肌肉肥大、姿勢不良、結構異常等。根據文獻統計，梨狀肌綜合症佔所有下背痛(或坐骨神經痛)0.3%6%，一般可以透過症狀、病史、理學檢查來診斷，必要時可安排醫學影像、肌電圖等檢查來幫助鑑別診斷。

受傷

若突然心血來潮、久久一次的報復性運動，反而容易造成梨狀肌、臀肌、腿肌群的拉傷。

避免梨狀肌綜合症 日常這樣做

許益彰醫師表示，梨狀肌綜合症治療預後良好，大多數的人在接受保守治療後都可以獲得滿意的療效，很少需要手術治療。為了預防梨狀肌綜合症的發生，建議大家平常盡量不要久坐及翹二郎腿，並減少坐太矮、太硬的椅子；也應該要養成規律運動的習慣，若突然心血來潮、久久一次的報復性運動，反而容易造成梨狀肌、臀肌、腿肌群的拉傷；而平時運動量大者，除了運動前的暖身，運動後針對臀部肌群按摩及拉筋也很重要。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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