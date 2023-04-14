植入心臟儀器 外遊須知

新冠疫情逐漸過去，四月至暑假立即成為香港人旅遊的旺季！但有部分市民，尤其是植入了心臟儀器人士，對於外遊可能有一些疑慮。當中有甚麼要注意？
心臟科專科醫生梁達智表示，常見的植入心臟儀器，包括起搏器和除顫器。「不論起搏器或除顫器，都可以幫助患者在植入後，更放心地進行各種活動，包括到外地旅遊。至於實際是否適合外遊或進行某些活動，需視乎個別病人本身心臟的情況，例如有些病人本身的心臟病非常不穩定，無論是否有植入物都可能不建議外遊或做劇烈運動，而不是因為植入了儀器。」
外遊更安心
梁達智分享了以下兩個個案：
個案一：多年前有一個港人到日本旅行，期間突然心臟停頓，在當地接受急救甦醒後回港再接受全面檢查，未能肯定在當地心臟停頓的原因。醫生和他商議後決定替他植入除顫器，以備他再發作時除顫器可以即時幫助心臟復甦。這位病人在植入除顫器前每年外遊兩次，植入除顫器後每年仍去二至三次旅行，至今已多年，沒有再發生過問題。
個案二：一位外國人來香港旅遊，他本身已植入了除顫器，在香港期間因心跳出現問題，除顫器發出電擊，於是他即時找心臟科醫生檢查，結果顯示應是因為心跳過速，除顫器作出反應。他的心臟情況穩定，其後順利返回自己的國家。對他來說，這次可說是外遊時除顫器救他一命。
留意4件事
所以，植入了心臟儀器基本上是適合外遊的，但也有幾點要注意：
1. 梁達智表示，最多人關注的是過海關時會不會有問題，例如金屬探測器會響起，「其實只要做過植入手術，都會有一張證明書，列明病人接受了心臟儀器，以及植入物的型號、植入日期等，過海關前可先向相關人員出示證明書，視乎不同國家海關的政策，會作出適當安排。但即使如常經過金屬探測器，或由海關人員以手持的探測器掠過植入位置，對植入的儀器都不會有影響。」
2. 至於外遊期間進行的活動，梁達智重申植入儀器是令病人更安心，而現時的起搏器或除顫器都十分可靠，一般旅遊活動都沒有限制，「通常建議病人若需進行有可能發生碰撞的活動，例如玩欖球、足球，要加倍小心避免猛烈碰撞。而若植入的是除顫器，有可能在儀器發出電擊除顫的一刻，病人會失去知覺。所以若玩深潛、攀山、滑雪等活動，要事先了解相關風險。」
3. 定好旅行日期後，建議諮詢醫生，檢查心臟情況，以及植入儀器的功能、電力儲備等。
4. 若在外地期間發生問題，「一般來說儀器本身出問題的風險較小，大多是心臟本身的病情出問題，或出現一些症狀例如頭暈等，自己無法分辨是否和心臟情況有關，所以出發前應事先準備當地可以諮詢和求助的醫療機構資料，以備需要時可以尋求幫助。而旅遊期間若感覺到除顫器發出電擊，必須在當地找心臟科醫生檢查清楚。」梁達智解釋。