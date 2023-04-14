植入心臟儀器 外遊須知

新冠疫情逐漸過去，四月至暑假立即成為香港人旅遊的旺季！但有部分市民，尤其是植入了心臟儀器人士，對於外遊可能有一些疑慮。當中有甚麼要注意？ 心臟科專科醫生梁達智表示，常見的植入心臟儀器，包括起搏器和除顫器。「不論起搏器或除顫器，都可以幫助患者在植入後，更放心地進行各種活動，包括到外地旅遊。至於實際是否適合外遊或進行某些活動，需視乎個別病人本身心臟的情況，例如有些病人本身的心臟病非常不穩定，無論是否有植入物都可能不建議外遊或做劇烈運動，而不是因為植入了儀器。」

外遊更安心 梁達智分享了以下兩個個案： 個案一：多年前有一個港人到日本旅行，期間突然心臟停頓，在當地接受急救甦醒後回港再接受全面檢查，未能肯定在當地心臟停頓的原因。醫生和他商議後決定替他植入除顫器，以備他再發作時除顫器可以即時幫助心臟復甦。這位病人在植入除顫器前每年外遊兩次，植入除顫器後每年仍去二至三次旅行，至今已多年，沒有再發生過問題。 個案二：一位外國人來香港旅遊，他本身已植入了除顫器，在香港期間因心跳出現問題，除顫器發出電擊，於是他即時找心臟科醫生檢查，結果顯示應是因為心跳過速，除顫器作出反應。他的心臟情況穩定，其後順利返回自己的國家。對他來說，這次可說是外遊時除顫器救他一命。